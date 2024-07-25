НБУ ухудшил оценку международных резервов Украины — Finance.ua

НБУ ухудшил оценку международных резервов Украины Сегодня 20:04

НБУ ухудшил оценку международных резервов Украины

Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов Украины на конец 2024 года до $41,2 млрд и в 2025 году до $37,3 млрд.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

«Базовый сценарий прогноза предполагает сохранение значительных объемов внешнего финансирования Украины, которое, однако, будет постепенно сокращаться по мере расширения внутренней способности покрывать расходы бюджета собственными ресурсами», — сообщили в Нацбанке.

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Ожидается, что в этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов, а в следующем году — не менее $31 млрд.

По данным регулятора, такие объемы внешних поступлений вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета — около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году.

Это позволит НБУ поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции.

Напомним, что ранее НБУ прогнозировал, что к концу этого года международные резервы Украины будут составлять $43,4 млрд, в следующем — $44,3 млрд.

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