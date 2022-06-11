НБУ сообщил, как росли депозитные вклады украинцев — Finance.ua
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НБУ сообщил, как росли депозитные вклады украинцев

Сегодня 16:00Кредит&Депозит
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По данным НБУ, депозиты за прошлый месяц увеличились всего на 0,3% (на 4 млрд) после роста на 3,2% и 3,6% в предыдущие два месяца.
В отличие от предыдущих месяцев, произошло это за счет роста валютных депозитов на 1,4%, или на 6,3 млрд — до 463,5 млрд.
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В то же время депозиты в гривне, выросшие на 4,7% в апреле и 7,5% в марте, в мае впервые сократились на 0,2%, или на 2,2 млрд — до 1 трлн 24,2 млрд.
Банки за прошлый месяц сократили вложения в депозитные сертификаты с 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, увеличив средства на корсчетах — с 55 млрд грн до 57,3 млрд грн и наличные в кассах — с 41,1 млрд грн до 47 2 млрд грн.
Напомним, мелкие банки массово увеличивают ставки по депозитам.
За неделю с момента объявления НБУ новой учетной ставки в 25%, выросшей с уровня 10%, уже минимум шесть банков подняли депозитные ставки по гривневым вкладам.
Наибольшую ставку предложил Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 18,25%. Как и ожидали эксперты, банки чаще всего предлагают высокие ставки по депозитам на 3-6 месяцев, поскольку рассчитывают, что через год учетная ставка НБУ будет значительно ниже нынешних 25%.

Справка Finance.ua:

  • депозитный портфель банков в прошлом году вырос на 11,9% за счет скачка в гривне на 21,4%, тогда как в инвалюте он сократился на 4,1%;
  • кредитный портфель банков за 2021 год увеличился на 9% за счет роста гривневых займов на 23,7% при сокращении валютных на 16,2%.
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По материалам: Інтерфакс-Україна
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