НБУ снова обязал банки проверять залоговое имущество — Finance.ua

НБУ снова обязал банки проверять залоговое имущество Сегодня 17:22

НБУ снова обязал банки проверять залоговое имущество

Национальный банк продолжает постепенное возобновление действия приостановленных с начала введения военного положения требований Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям. В частности, возобновляются требования по проведению банками периодической переоценки и проверки наличия и состояния имущества, полученного в залог.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что же изменилось?

Так, с 31 июля 2023 года возобновляется отсчет сроков для проведения проверки наличия и состояния имущества, полученного в залог.

«Возобновление отсчета будет осуществляться постепенно и не будет распространяться на имущество на территориях, где ведутся боевые действия, на временно оккупированных территориях или если по суждению банка проведение такой проверки несет угрозу безопасности жизни и здоровью проверяющих», — отмечают в Нацбанке.

Статус территории, на которой находится залог, будет определяться согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденному приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 30.

Возобновление отсчета сроков для проведения переоценки залога предусмотрено с 31 августа 2023 года и не зависит от статуса территории, на которой находится залог. Такой отсчет касается объектов, принимаемых банками в расчет кредитного риска, и обеспечит согласованность подходов к оценке кредитного риска по пруденциальным подходам и МСФО.

Также уточнены отдельные требования по хранению банками на корреспондентских счетах средств в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Кроме того, расширен перечень активных операций с связанными с банком лицами, на которые не распространяется запрет, установленный с начала введения в Украине военного положения. Такой перечень дополнен операциями по предоставлению обеспеченных гарантий на внутреннем рынке Украины и гарантий из контргарантий материнских банков.

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