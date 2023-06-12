Новые методы наказания: как злостных должников хотят заставить погасить кредиты — законопроект — Finance.ua

Новые методы наказания: как злостных должников хотят заставить погасить кредиты — законопроект
В Украине хотят запретить должникам продавать автомобили и недвижимость. Кроме того, в рамках исполнительного производства смогут изъять деньги с депозитного счета.
Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства» № 9363.
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В документе предлагается ввести обязательную проверку при перерегистрации или снятии с учета транспортного средства наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.
В случае если данные владельца авто внесены в реестр, ему откажут в регистрации, а сведения об этом сообщат государственному или частному исполнителю.
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Кабинет министров, который подал законопроект, также предлагает проверять наличие сведений в Едином реестре должников о собственниках недвижимости во время обращения в нотариат с целью отчуждения имущества или передачи его в залог.
Кроме того, правительство предлагает обязать банки и небанковские компании, которые предоставляют платежные услуги, проверять в реестре своих клиентов и сообщать об открытии или закрытии должниками депозитов и электронных кошельков.
Также, в случае принятия документа, они будут обязаны сообщить об этом государственному или частному исполнителю, принимающему решение о наложении ареста.
«Меры принудительного исполнения решений, в частности, по обращению взыскания на имущество (механизма наложения ареста на имущество (средства), осуществлению регистрации обременений), устарели и требуют осовременивания путем цифровизации и оптимизации процессов обращения взыскания на имущество должника», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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