НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты — Finance.ua

НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты Сегодня 11:13

НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты

Национальный банк Украины по результатам анализа сделок, заключаемых сервисом «BitCapital», обнаружил в таких сделках признаки финансовой услуги по предоставлению средств в кредит, что нарушает Закон Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечают в Нацбанке, с целью уклонения от выполнения требований законодательства Украины эта услуга маскируется в договорах с потребителями как предоставление займов в криптоактивах.

Углубленный анализ показал, что сервис «BitCapital», формально предоставляя займы в USDT, фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины — гривне, обходя все установленные законом регуляторные механизмы.

«Национальный банк получил более 700 обращений от граждан, которые стали клиентами незаконной схемы кредитования через веб-сайт сервиса „BitCapital“ (далее — сервис „BitCapital“), на котором была размещена информация о юридическом лице-нерезиденте, поставщике услуг на сервисе „BitCapital“, а именно Golden Interest Group Limited (регистрационный номер 15 205 752)», — говорится в сообщении.

На что жаловались украинцы?

В обращениях в Национальный банк потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах, предусмотренных законодательством Украины, и агрессивно взыскивала задолженность.

«Следует напомнить, что Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, Законы Украины „О платежных услугах“ и „О валюте и валютных операциях“ четко определяют, что единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна, а законодательство о виртуальных активах сейчас разрабатывается. В то же время регуляторные органы финансовых рынков с 2017 года периодически предупреждают и информируют граждан о рисках операций с виртуальными активами», — говорят в НБУ.

Что будет дальше

Согласно статье 4 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», Национальный банк вправе принять решение о принадлежности или непринадлежности определенных услуг или операций, которые по своей сути содержат признаки одного или нескольких видов финансовых услуг, к определенному виду финансовых услуг и о запрете предоставления таких услуг.

В связи с признанием в сделках, заключаемых сервисом «BitCapital», наличия признаков финансовой услуги и, соответственно, осуществления деятельности по предоставлению такой услуги вне закона и без соблюдения требований нормативно-правовых актов Национального банка в сфере предоставления финансовых услуг, а именно о защите прав потребителей финансовых услуг, Национальный банк провел соответствующую проверку.

В Нацбанке утверждают, что проведенная проверка сервиса «BitCapital» выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражение полной стоимости кредита;

информационную непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;

отсутствие обязательной информации к раскрытию на веб-сайте и т. д.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о противоправности деятельности Golden Interest Group Limited и соответствующего сервиса „BitCapital“. Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора».

Учитывая вышеуказанные факты, Национальный банк принял решение о признании в сделках, заключаемых на сервисе «BitCapital», наличия признаков финансовой услуги по предоставлению средств в кредит", — отмечают в сообщении.

Там добавляют, что установлен признак небезупречной деловой репутации относительно ключевых лиц / руководителя / владельцев существенного участия учреждения, в случае осуществления этим учреждением безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.

Как защитить себя

Национальный банк Украины предупреждает всех граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с разными онлайн-платформами и сервисами, особенно теми, которые работают с виртуальными активами.

Перед подписанием любого договора о предоставлении финансовой услуги или услуги, подобной финансовой, обязательно проверяйте на официальном интернет-представительстве Национального банка, включено ли такое учреждение в реестры НБУ. Если да, то, соответственно, оно обязано соблюдать все требования законодательства.

В целях надлежащего и своевременного информирования потребителей о любых выявленных фактах ведения деятельности по предоставлению финансовых услуг без лицензии или предоставления услуг, имеющих признаки финансовых, уведомления о таких сервисах размещаются на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.

Национальный банк ведет анализ информации, полученной из обращений потребителей, относительно других подобных случаев, информация о которых размещена по единственной ссылке

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