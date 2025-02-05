НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты

36
НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты
НБУ разоблачил криптовалютную компанию, которая незаконно выдавала гривневые кредиты
Национальный банк Украины по результатам анализа сделок, заключаемых сервисом «BitCapital», обнаружил в таких сделках признаки финансовой услуги по предоставлению средств в кредит, что нарушает Закон Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях».
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
  • Как отмечают в Нацбанке, с целью уклонения от выполнения требований законодательства Украины эта услуга маскируется в договорах с потребителями как предоставление займов в криптоактивах.
  • Углубленный анализ показал, что сервис «BitCapital», формально предоставляя займы в USDT, фактически выдавал кредиты в национальной валюте Украины — гривне, обходя все установленные законом регуляторные механизмы.
«Национальный банк получил более 700 обращений от граждан, которые стали клиентами незаконной схемы кредитования через веб-сайт сервиса „BitCapital“ (далее — сервис „BitCapital“), на котором была размещена информация о юридическом лице-нерезиденте, поставщике услуг на сервисе „BitCapital“, а именно Golden Interest Group Limited (регистрационный номер 15 205 752)», — говорится в сообщении.

На что жаловались украинцы?

В обращениях в Национальный банк потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимыми оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготах, предусмотренных законодательством Украины, и агрессивно взыскивала задолженность.
«Следует напомнить, что Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, Законы Украины „О платежных услугах“ и „О валюте и валютных операциях“ четко определяют, что единственным законным платежным средством на территории Украины является гривна, а законодательство о виртуальных активах сейчас разрабатывается. В то же время регуляторные органы финансовых рынков с 2017 года периодически предупреждают и информируют граждан о рисках операций с виртуальными активами», — говорят в НБУ.

Что будет дальше

Согласно статье 4 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», Национальный банк вправе принять решение о принадлежности или непринадлежности определенных услуг или операций, которые по своей сути содержат признаки одного или нескольких видов финансовых услуг, к определенному виду финансовых услуг и о запрете предоставления таких услуг.
В связи с признанием в сделках, заключаемых сервисом «BitCapital», наличия признаков финансовой услуги и, соответственно, осуществления деятельности по предоставлению такой услуги вне закона и без соблюдения требований нормативно-правовых актов Национального банка в сфере предоставления финансовых услуг, а именно о защите прав потребителей финансовых услуг, Национальный банк провел соответствующую проверку.
В Нацбанке утверждают, что проведенная проверка сервиса «BitCapital» выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:
  • превышение предельной дневной процентной ставки;
  • несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражение полной стоимости кредита;
  • информационную непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;
  • отсутствие обязательной информации к раскрытию на веб-сайте и т. д.
«Выявленные нарушения свидетельствуют о противоправности деятельности Golden Interest Group Limited и соответствующего сервиса „BitCapital“. Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора».
Читайте также
Учитывая вышеуказанные факты, Национальный банк принял решение о признании в сделках, заключаемых на сервисе «BitCapital», наличия признаков финансовой услуги по предоставлению средств в кредит", — отмечают в сообщении.
Там добавляют, что установлен признак небезупречной деловой репутации относительно ключевых лиц / руководителя / владельцев существенного участия учреждения, в случае осуществления этим учреждением безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.

Как защитить себя

Национальный банк Украины предупреждает всех граждан быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с разными онлайн-платформами и сервисами, особенно теми, которые работают с виртуальными активами.
  • Перед подписанием любого договора о предоставлении финансовой услуги или услуги, подобной финансовой, обязательно проверяйте на официальном интернет-представительстве Национального банка, включено ли такое учреждение в реестры НБУ. Если да, то, соответственно, оно обязано соблюдать все требования законодательства.
В целях надлежащего и своевременного информирования потребителей о любых выявленных фактах ведения деятельности по предоставлению финансовых услуг без лицензии или предоставления услуг, имеющих признаки финансовых, уведомления о таких сервисах размещаются на страницах официального Интернет-представительства Национального банка.
Национальный банк ведет анализ информации, полученной из обращений потребителей, относительно других подобных случаев, информация о которых размещена по единственной ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.