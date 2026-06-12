НБУ рассматривает возможность IPO ПриватБанка уже в следующем году

«Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк», — заявил Олейник.
НБУ готовит приватизацию двух государственных банков
Он добавил, что в ближайшее время планируется приватизация двух государственных банков, а именно «Укргазбанка» и «Сенс Банка», которые будут пытаться продать по рыночной цене.
Правительство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію»
В то же время, правительство работает над механизмом частичной продажи 7% акций ПриватБанка физическим лицам через приложение «Дія». Ожидается, что такой шаг позволит привлечь в государственный бюджет около 18 млрд грн.
Соответствующую концепцию разработал бывший глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов. Еще осенью 2025 г. он предлагал провести IPO успешных государственных компаний, выставив на продажу по 7% их акций.
По его словам, в первую очередь речь идет о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. Среди возможных участников программы он называл НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и ПриватБанк.
Части акций ПриватБанка позволит государству вернуть часть средств, израсходованных на докапитализацию банка после его национализации в 2016 году. Кроме того, это позволит оценить спрос на акции государственных финансовых учреждений со стороны частных инвесторов в условиях военного положения.