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НБУ рассматривает возможность IPO ПриватБанка уже в следующем году

Фондовый рынок
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ПриватБанк могут вывести на биржу
ПриватБанк могут вывести на биржу
Национальный банк рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственного ПриватБанка на фондовой бирже.
Об этом в интервью Business Insider Polska сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
«Мы хотели бы попробовать, возможно, уже в следующем году провести IPO некоторых банков. Мы даже рассматриваем возможность использования инфраструктуры украинского или польского фондового рынка для продажи акций самых прибыльных учреждений, таких как ПриватБанк», — заявил Олейник.

НБУ готовит приватизацию двух государственных банков

Он добавил, что в ближайшее время планируется приватизация двух государственных банков, а именно «Укргазбанка» и «Сенс Банка», которые будут пытаться продать по рыночной цене.

Правительство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію»

В то же время, правительство работает над механизмом частичной продажи 7% акций ПриватБанка физическим лицам через приложение «Дія». Ожидается, что такой шаг позволит привлечь в государственный бюджет около 18 млрд грн.
Соответствующую концепцию разработал бывший глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов. Еще осенью 2025 г. он предлагал провести IPO успешных государственных компаний, выставив на продажу по 7% их акций.
По его словам, в первую очередь речь идет о крупных предприятиях, которые ежегодно платят дивиденды и остаются стратегически важными для государства. Среди возможных участников программы он называл НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и ПриватБанк.
Части акций ПриватБанка позволит государству вернуть часть средств, израсходованных на докапитализацию банка после его национализации в 2016 году. Кроме того, это позволит оценить спрос на акции государственных финансовых учреждений со стороны частных инвесторов в условиях военного положения.
По материалам:
Діло
ПриватБанкФондовая биржаАкции
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