НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в россии — Finance.ua
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НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в россии

Сегодня 09:44Казна и Политика
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НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в россии
Глава Национального банка Украины призвал руководителей международных банковских групп прекратить любую работу своих дочерних учреждений и филиалов на территории России. Кирилл Шевченко просит их подключиться к международным мерам.
Как отмечается в обращении за подписью главы НБУ, любые финансовые операции с учреждениями этой страны и как следствие уплата налогов в ее бюджет и далее будут способствовать финансированию военных преступлений и террористических актов против мирного населения Украины.
Расширение географии военных действий и акты террора против мирного населения указывают на то, что принятые до сегодняшнего дня меры недостаточно действенны. Учитывая это, важно и далее усиливать давление на агрессора для ослабления его позиций. Прекращение деятельности на российском рынке банковских групп, являющихся лидерами мирового рынка финансовых услуг, усилит влияние уже применяемых мировым сообществом экономических санкций в отношении России.
«Продолжение работы на территории России может нести дополнительные репутационные риски для ваших организаций не только в нашей стране, а в Европе в целом. Ведь в своей борьбе против оккупанта Украина получила поддержку не только большинства европейских правительств и представителей международного бизнес-сообщества, но и общественности этих стран», — подчеркнул Шевченко.
По материалам: РБК-Україна
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