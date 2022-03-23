НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в россии — Finance.ua

НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в россии

Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Глава Национального банка Украины призвал руководителей международных банковских групп прекратить любую работу своих дочерних учреждений и филиалов на территории России. Кирилл Шевченко просит их подключиться к международным мерам.

Как отмечается в обращении за подписью главы НБУ, любые финансовые операции с учреждениями этой страны и как следствие уплата налогов в ее бюджет и далее будут способствовать финансированию военных преступлений и террористических актов против мирного населения Украины.

Расширение географии военных действий и акты террора против мирного населения указывают на то, что принятые до сегодняшнего дня меры недостаточно действенны. Учитывая это, важно и далее усиливать давление на агрессора для ослабления его позиций. Прекращение деятельности на российском рынке банковских групп, являющихся лидерами мирового рынка финансовых услуг, усилит влияние уже применяемых мировым сообществом экономических санкций в отношении России.

«Продолжение работы на территории России может нести дополнительные репутационные риски для ваших организаций не только в нашей стране, а в Европе в целом. Ведь в своей борьбе против оккупанта Украина получила поддержку не только большинства европейских правительств и представителей международного бизнес-сообщества, но и общественности этих стран», — подчеркнул Шевченко.

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