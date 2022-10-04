НБУ предоставил банкам еще $95 млн и 1 млн евро наличной валюты — Finance.ua

НБУ предоставил банкам еще $95 млн и 1 млн евро наличной валюты Сегодня 10:06 — Валюта

НБУ предоставил банкам еще $95 млн и 1 млн евро наличной валюты

Национальный банк в понедельник, 3 октября, провел еще две операции по обмену наличной иностранной валюты на безналичную для подкрепления ею касс: банки получили $95 млн и 1 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с ее доставкой из-за рубежа.

НБУ предложил в обмен на наличную валюту 100 млн дол. США и 100 млн. евро. К участию традиционно были приглашены 14 системно важных банков.

Результаты операций:

по обмену долларов США: участие приняло 8 банков. Сумма по итогам проведённого обмена составила 95 млн дол. США;

по обмену евро: участие принял один банк, совершивший обмен на сумму 1 млн евро.

На этот раз объем всех заявок банков как на наличные евро, так и на наличные доллары США был ниже предложенного Национальным банком объема к обмену. Вскоре наличная валюта будет развезена по банковским отделениям.

«Национальный банк Украины будет осуществлять соответствующие операции, пока банки будут испытывать нехватку наличной иностранной валюты. Зато запас безналичной валютной ликвидности в банковской системе является высоким и по состоянию на 1 октября составляет 7,1 млрд долл. США, тогда как в начале войны он был меньше» (5,9 млрд долл. США)", — отметили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

Национальный банк увеличил ежемесячный лимит в 50 тыс. грн на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты до 100 тыс. грн;

также Нацбанк с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков;

по словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, заложенный в проекте государственного бюджета курс в 50 гривен за доллар на конец 2023 года — это технический показатель.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.