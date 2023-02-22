НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны — Finance.ua

НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны Сегодня 09:46 — Казна и Политика

НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны

Национальный банк Украины обратился в Министерство финансов Украины и руководство государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

Об этом говорится в письме за подписью Главы НБУ Андрея Пышного, передает пресс-служба НБУ.

В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от территориальных общин по поводу сокращения присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений.

Читайте также В Нацбанке рассказали, сколько банковских отделений готовы работать во время блэкаута

Отдельные решения банков государственного сектора, принятые в целях минимизации расходов, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра.

«Ведь экономическая эффективность от таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики», — отмечают в Нацбанке.

Читайте также В НБУ рассказали, как война ударила по украинским банкам

Поэтому НБУ предлагает Минфину рассмотреть возможность введения моратория на прекращение банками с государственной долей в капитале деятельности отделений до окончания военного положения (если это не связано с вопросами безопасности).

В целях поддержки экономики и обеспечения финансовой стабильности региональные сети банков государственного сектора должны обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.

Приоритетной задачей также должно оставаться как можно более скорое возобновление деятельности банков на освобожденных территориях, учитывая необходимость и возможность обеспечения безопасности персонала банков и их клиентов.

В то же время Национальный банк поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.