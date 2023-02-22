НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны — Finance.ua
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НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны

Казна и Политика
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НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны
НБУ предлагает ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны
Национальный банк Украины обратился в Министерство финансов Украины и руководство государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.
Об этом говорится в письме за подписью Главы НБУ Андрея Пышного, передает пресс-служба НБУ.
В последнее время в Национальный банк поступают жалобы от территориальных общин по поводу сокращения присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений.
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Отдельные решения банков государственного сектора, принятые в целях минимизации расходов, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра.
«Ведь экономическая эффективность от таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики», — отмечают в Нацбанке.
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Поэтому НБУ предлагает Минфину рассмотреть возможность введения моратория на прекращение банками с государственной долей в капитале деятельности отделений до окончания военного положения (если это не связано с вопросами безопасности).
В целях поддержки экономики и обеспечения финансовой стабильности региональные сети банков государственного сектора должны обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.
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Приоритетной задачей также должно оставаться как можно более скорое возобновление деятельности банков на освобожденных территориях, учитывая необходимость и возможность обеспечения безопасности персонала банков и их клиентов.
В то же время Национальный банк поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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