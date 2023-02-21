В НБУ рассказали, как война ударила по украинским банкам — Finance.ua

В НБУ рассказали, как война ударила по украинским банкам Сегодня 08:00 — Фондовый рынок

На фоне полномасштабного российского вторжения в 2022 году украинские банки сократили каждое пятое отделение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее сокращение произошло в Харьковской и Донецкой областях, Киеве и Херсонской области.

Количество банкоматов также уменьшилось. Произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% — с 33 600 до 28 300.

Сеть POS-терминалов за 2022 год сократилась с 439 000 до 368 000. Количество активных платежных карт за год осталось неизменным −46,3 млн.

В IV квартале, несмотря на обстрелы объектов энергетики, постоянно работало более двух третей банковских отделений.

Справка Finance.ua:

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыл доступ к реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, включая права требования по кредитам, имуществу и т.д.

7 сентября 2020 г. Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

УНІАН По материалам:

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