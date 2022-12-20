НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков — Finance.ua
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НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков

Фондовый рынок
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НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков
НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков
Нацбанк повышает нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах для усиления монетарной трансмиссии на 5 процентных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, с 0% до 5% увеличится норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте, а именно:
  • по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических и физических лиц;
  • по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.
С 10% до 15% повысится норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте, а именно:
  • по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических и физических лиц;
  • по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.
По срочным средствам на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной — на уровне 10%.
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Учитывая действующий порядок резервирования, банки станут формировать обязательные резервы в новом объеме с 11 января 2023 года.
«Повышение нормативов обязательного резервирования позволит снизить свободную ликвидность в банковской системе. Ожидается, что общий объем обязательных резервов, которые будут формировать банки, увеличится ориентировочно на 68 млрд грн», — прогнозирует регулятор.
По оценкам НБУ, это будет способствовать:
  • усилению конкуренции банков за вкладчиков и дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам;
  • увеличению банками объемов срочных гривневых привлечений;
  • уменьшению рисков для курсовой стабильности;
  • дедолларизации депозитов и усилению способности НБУ удерживать контроль за динамикой инфляции.
«Более высокие требования к обязательным резервам банков не будут угрожать финансовой стабильности, учитывая рекордные объемы свободной ликвидности в банковской системе. Это также не будет ограничивать способность банков кредитовать», — резюмировали в Нацбанке.

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По материалам:
Finance.ua
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