НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков — Finance.ua

НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков Сегодня 12:04 — Фондовый рынок

НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков

Нацбанк повышает нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах для усиления монетарной трансмиссии на 5 процентных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 0% до 5% увеличится норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте, а именно:

по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических и физических лиц;

по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.

С 10% до 15% повысится норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте, а именно:

по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах юридических и физических лиц;

по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.

По срочным средствам на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной — на уровне 10%.

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Учитывая действующий порядок резервирования, банки станут формировать обязательные резервы в новом объеме с 11 января 2023 года.

«Повышение нормативов обязательного резервирования позволит снизить свободную ликвидность в банковской системе. Ожидается, что общий объем обязательных резервов, которые будут формировать банки, увеличится ориентировочно на 68 млрд грн», — прогнозирует регулятор.

По оценкам НБУ, это будет способствовать:

усилению конкуренции банков за вкладчиков и дальнейшему повышению ставок по гривневым депозитам;

увеличению банками объемов срочных гривневых привлечений;

уменьшению рисков для курсовой стабильности;

дедолларизации депозитов и усилению способности НБУ удерживать контроль за динамикой инфляции.

«Более высокие требования к обязательным резервам банков не будут угрожать финансовой стабильности, учитывая рекордные объемы свободной ликвидности в банковской системе. Это также не будет ограничивать способность банков кредитовать», — резюмировали в Нацбанке.

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