НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования

Страхование
16
НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования
НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования
Национальный банк Украины планирует в скором времени презентовать законодательные предложения по реформированию рынка автострахования и приведению его регулирования в соответствие с евродирективами.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«В настоящее время Национальный банк продолжает проводить целенаправленную политику по совершенствованию регулирования небанковского рынка и его развития... Приближение рынка к лучшим европейским стандартам продолжается», — сообщил Пышный.
Он напомнил, что с 1 января 2024 года будут введены в действие новые законы «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О страховании», которые существенно усовершенствуют регулирование и расширят возможности для небанковского финансового рынка.
Читайте также
Глава Нацбанка добавил, что с 1 августа 2022 года вступил в силу закон «О платежных услугах», существенно расширивший возможности компаний-небанков по предоставлению платежных услуг, в частности, предусмотрел их право вести платежные счета, выпускать платежные карты и т.д.
«Национальный банк проводит последовательную политику по усовершенствованию регулирования и надзора на небанковском рынке для повышения его прозрачности и эффективности работы. В то же время мы ориентированы на расширение возможностей небанковского рынка», — подчеркнул Пышный.
Он отметил, что в связи с войной Национальный банк принял ряд смягчений в регулировании небанковского рынка, чтобы помочь пройти этот период с минимальными потерями, однако «война не стала поводом сворачивать стратегические планы».
Место для вашей рекламы
Как сообщалось со ссылкой на данные НБУ, страховые компании Украины в январе-сентябре 2022 года собрали 28,4 млрд грн страховых премий и произвели страховые выплаты на 9,5 млрд грн, что соответственно на 25,4% и 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Нацбанк отмечает, что на автострахование обычно приходится более 40% страховых премий, а в период военной агрессии доля этих видов страхования в портфеле возросла. В частности, драйвером поддержки страхового бизнеса стала «Зеленая карта»: за период войны этот вид страхования вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Пышный.

Сервис онлайн-страхования на Finance.ua 🧐

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.