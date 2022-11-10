НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования — Finance.ua

НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования Сегодня 11:45 — Страхование

НБУ планирует законодательно реформировать рынок автострахования

Национальный банк Украины планирует в скором времени презентовать законодательные предложения по реформированию рынка автострахования и приведению его регулирования в соответствие с евродирективами.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«В настоящее время Национальный банк продолжает проводить целенаправленную политику по совершенствованию регулирования небанковского рынка и его развития... Приближение рынка к лучшим европейским стандартам продолжается», — сообщил Пышный.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года будут введены в действие новые законы «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О страховании», которые существенно усовершенствуют регулирование и расширят возможности для небанковского финансового рынка.

Читайте также Темпы падения страхового рынка Украины в 3-м квартале 2022 года замедлились

Глава Нацбанка добавил, что с 1 августа 2022 года вступил в силу закон «О платежных услугах», существенно расширивший возможности компаний-небанков по предоставлению платежных услуг, в частности, предусмотрел их право вести платежные счета, выпускать платежные карты и т.д.

«Национальный банк проводит последовательную политику по усовершенствованию регулирования и надзора на небанковском рынке для повышения его прозрачности и эффективности работы. В то же время мы ориентированы на расширение возможностей небанковского рынка», — подчеркнул Пышный.

Он отметил, что в связи с войной Национальный банк принял ряд смягчений в регулировании небанковского рынка, чтобы помочь пройти этот период с минимальными потерями, однако «война не стала поводом сворачивать стратегические планы».

Как сообщалось со ссылкой на данные НБУ, страховые компании Украины в январе-сентябре 2022 года собрали 28,4 млрд грн страховых премий и произвели страховые выплаты на 9,5 млрд грн, что соответственно на 25,4% и 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нацбанк отмечает, что на автострахование обычно приходится более 40% страховых премий, а в период военной агрессии доля этих видов страхования в портфеле возросла. В частности, драйвером поддержки страхового бизнеса стала « Зеленая карта »: за период войны этот вид страхования вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Пышный.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.