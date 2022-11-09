Темпы падения страхового рынка Украины в 3-м квартале 2022 года замедлились — Finance.ua

Темпы падения страхового рынка Украины в 3-м квартале 2022 года замедлились Сегодня 19:34 — Страхование

Темпы падения страхового рынка Украины в 3-м квартале 2022 года замедлились

Страховые компании Украины в январе-сентябре 2022 года собрали 28,4 млрд грн страховых премий и провели страховые выплаты на 9,5 млрд грн, что соответственно на 25,4% и 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Свыше 40% страховых премий традиционно приходится на автострахование („автогражданка“, „ Зеленая карта “, каско). В период военной агрессии доля этих видов страхования в портфеле увеличилась. Драйвером поддержки страхового бизнеса стала „Зеленая карта“. За период войны этот вид страхование вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в ответе главы Нацбанка Украины Андрея Пышного агентству «Интерфакс-Украина».

С учетом ранее обнародованных данных за полугодие, в третьем квартале страховые премии составили около 10,8 млрд грн, выплаты — 3,6 млрд грн, что хуже показателей третьего квартала прошлого года соответственно на 18,8% и 24,5% и свидетельствуют о замедлении темпов падения рынка

По данным НБУ, предоставляются услуги по личным видам страхования (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни). Таких страховых премий — более 30% в структуре страхового портфеля.

Пышный также уточнил, что к концу сентября этого года активы страховщиков выросли до 71 млрд грн, хотя с июня прошлого года до июня этого года они держались около 65,5 млрд грн.

Кроме того, в третьем квартале этого года до 39,9 млрд грн выросли страховые резервы по сравнению с 36,4 млрд грн в середине этого года и 35,6 млрд грн на сентябрь прошлого года.

Как отметил глава НБУ, общее количество страховых компаний в Украине в третьем квартале не изменилось — 137: 124 страховщика non-life и 13 life-страховщиков.

«Рынок страхования работает. Война стала катализатором, показавшим реальное положение дел каждого страховщика. Финансово устойчивые компании продолжают свою деятельность и проходят испытания войной», — отметил Пышный.

По его словам, такие страховщики наладили свою операционную деятельность, дистанционное урегулирование ущерба, не потеряли, а даже нарастили свою ликвидность (размещенные средства в банковских учреждениях), инвестируют в военные облигации и поддерживают государство.

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