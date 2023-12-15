НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро — Finance.ua
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НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

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НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро
НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро
Решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины означает принципиально новый этап взаимодействия, который завершится обретением полноценного членства. НБУ является активным участником интеграционных процессов.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
«Мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции», — отметил глава Нацбанка.
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По его словам, за последние два года Украина получила статус кандидата в членство в ЕС, выполняет необходимые рекомендации Европейской комиссии, инициативно проанализировала соответствие своего законодательства и готовит комплексную программу его адаптации к праву ЕС.
По его словам, членство в ЕС подразумевает обеспечение свободного движения капитала.
«Поэтому, несмотря на все сложности, мы будем работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной нами стратегией», — добавил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • SEPA (Single Euro Payments Area) — единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года;
  • SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, которые содержат дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.
  • Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса; уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС; снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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