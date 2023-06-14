НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора — Finance.ua
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НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора

Казна и Политика
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НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора
НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора
НБУ планирует до конца июня обновить стратегию развития финансового сектора.
Об этом сообщил регулятор. Глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук встретились в Лондоне с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
На встрече акцентировали внимание на оценке устойчивости банковского сектора. НБУ проводит оценку активов банков и стресс-тестирование, после чего планируется восстановление капитала.
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«В настоящее время Национальный банк совместно с другими регуляторами работает над обновлением Стратегии развития финансового сектора, которая будет учитывать сегодняшние реалии и влияние факторов, которым подвергается наша финансовая система. Наша цель — завершить эту работу до конца июня 2023 года. Двигаемся очень активно», — сказал Пышный.
К тому же, Нацбанк обсудил реализацию системы страхования военно-политических рисков.
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По словам главы НБУ, планируется быстро перейти от концепции к реальному воплощению. «В ЕБРР действует мощная экспертная команда, работающая над этим. Они готовы предложить рабочую модель для тестирования, в частности, в сегменте торгового финансирования. «Это, несомненно, будет стимулировать дальнейшее восстановление украинской экономики. Ожидаем развития этого вопроса», — добавил он.
Кроме того, как уточняет регулятор, в ходе встречи были обсуждены другие вопросы. В частности, статус сотрудничества с МВФ, выполнение НБУ положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ, продолжение реформы корпоративного управления в государственных банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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