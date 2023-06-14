НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора — Finance.ua

НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора Сегодня 16:16 — Казна и Политика

НБУ планирует до конца июня обновить Стратегию развития финансового сектора

НБУ планирует до конца июня обновить стратегию развития финансового сектора.

Об этом сообщил регулятор . Глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук встретились в Лондоне с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

На встрече акцентировали внимание на оценке устойчивости банковского сектора. НБУ проводит оценку активов банков и стресс-тестирование, после чего планируется восстановление капитала.

«В настоящее время Национальный банк совместно с другими регуляторами работает над обновлением Стратегии развития финансового сектора, которая будет учитывать сегодняшние реалии и влияние факторов, которым подвергается наша финансовая система. Наша цель — завершить эту работу до конца июня 2023 года. Двигаемся очень активно», — сказал Пышный.

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По словам главы НБУ, планируется быстро перейти от концепции к реальному воплощению. «В ЕБРР действует мощная экспертная команда, работающая над этим. Они готовы предложить рабочую модель для тестирования, в частности, в сегменте торгового финансирования. «Это, несомненно, будет стимулировать дальнейшее восстановление украинской экономики. Ожидаем развития этого вопроса», — добавил он.

Кроме того, как уточняет регулятор, в ходе встречи были обсуждены другие вопросы. В частности, статус сотрудничества с МВФ, выполнение НБУ положений Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ, продолжение реформы корпоративного управления в государственных банках.

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Фінансовий клуб По материалам:

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