НБУ перечислит в бюджет самую большую в истории прибыль — Finance.ua

НБУ перечислит в бюджет самую большую в истории прибыль Сегодня 10:04 — Казна и Политика

НБУ перечислит в бюджет самую большую в истории прибыль

По итогам 2022 года финансовый результат НБУ составил 232,3 млрд грн, тогда как прибыль до распределения — 91 млрд грн.

Совет Национального банка Украины 24 апреля утвердил консолидированный отчет об управлении и консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2022 год.

Национальный банк перечислит в государственный бюджет самую большую в своей истории сумму части прибыли до распределения — 71,87 млрд грн.

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Остальные доходы до распределения — 19,2 млрд грн — будут направлены на увеличение общих резервов Национального банка, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка.

В то же время, финансовый результат Национального банка за 2022 год составил 232,3 млрд грн.

В частности, процентная прибыль составила 63,2 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2021 году, преимущественно, за счет роста доходов по ОВГЗ. Это связано с приобретением в марте-декабре 2022 года ОВГЗ на 400 млрд грн для финансирования расходов госбюджета.

Благодаря девальвации, в том числе на 25% в июле 2022 года, положительная переоценка валютных резервов НБУ составила 175,6 млрд грн. Часть этой переоценки — 142 млрд грн — это нереализованный (предварительный) результат, который накапливается в виде резерва переоценки в капитале Национального банка до момента реализации валюты на межбанке по более высокому курсу. Резервы сократились по итогам года на 8% — до $28,5 млрд.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2022 году почти вдвое — со 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн — произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

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Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы на содержание персонала в 2022 году составили 6,7 млрд грн (в 2021 году — 5,8 млрд грн).

По результатам внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2022 год, независимый аудитор ООО «Эрнст энд Янг аудиторские услуги» высказал мнение с оговоркой о формировании резервов под ожидаемые кредитные убытки под ОВГЗ, номинированные в гривне, которые находятся в портфеле Национального банка и учитываются по амортизированной себестоимости.

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Фінансовий клуб По материалам:

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