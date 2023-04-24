Правительство установило норму отчисления дивидендов для госкомпаний — Finance.ua

Правительство установило норму отчисления дивидендов для госкомпаний Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Правительство установило норму отчисления дивидендов для госкомпаний

Кабинет Министров установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления прибыли, который направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением № 358 от 18 апреля 2023 года.

В то же время Ощадбанк должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год, НАК «Нафтогаз Украины», предварительно анонсировавший по итогам 2022 года чистый убыток, — 30%, остальное на закупку добываемого в стране природного газа.

Укргидроэнерго должно выплатить 30% (при условии направления 50% на восстановление имущества), «Украинская финансовая жилищная корпорация» — 30% (при условии направления 50% на финансирование доступного ипотечного кредитования), «Украинское Дунайское пароходство» — 30% (при условии направления 50% на обновление флота), ПриватБанк и «Украгролизинг» — по 80%, «Укрбуд» — 95%.

Напомним, в результате российского вторжения украинские олигархи потеряли активы и политическое влияние, из-за чего фактически перестали быть олигархами. Однако сохраняются риски появления новых олигархов в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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