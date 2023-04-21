НБУ выполнил условие программы с МВФ и ужесточил надзор за финансовым рынком — Finance.ua
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НБУ выполнил условие программы с МВФ и ужесточил надзор за финансовым рынком

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Национальный банк Украины для ужесточения надзора за финансовым рынком изменил организационную структуру. Такое обязательство было зафиксировано в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 24 марта 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как говорится в сообщении, было решено реорганизовать Департамент банковского надзора и создать в структуре НБУ:
  • Департамент интегрированного надзора за банками;
  • Отдел мониторинга связанных с банками лиц.
Такие изменения — очередной шаг на пути к соответствию международным стандартам банковского надзора (Основным Базельским принципам эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы НБУ и экспертов МВФ по стратегическому планированию функций банковского надзора, отметили в пресс-службе.
Департамент интегрированного надзора за банками будет иметь расширенные полномочия и границы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента банковского надзора, но и будет выполнять отдельные функции надзора за поставщиками платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими требований закона Украины «О платежных услугах».
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Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:
  • выявлению при ведении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
  • подготовке предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
  • ведению контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.
Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц входят в вертикаль подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство которой осуществляет заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
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По материалам:
РБК-Україна
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