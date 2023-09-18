НБУ ожидает от 20 млрд грн в бюджет от повышения налога на прибыль банков до 38% — Пышный — Finance.ua

НБУ ожидает от 20 млрд грн в бюджет от повышения налога на прибыль банков до 38% — Пышный Сегодня 12:57 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает повысить на 2023−2024 годы ставку налога на прибыль банков с 18% до 38%, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Наш прогноз: дополнительные поступления в бюджет в случае повышения ставки до 38% будут составлять в этом и в следующем году суммарно более 20 млрд грн», — написал он в Facebook.

По его словам, такой дизайн налога возымеет ограниченное влияние на макрофинансовую стабильность и в то же время поддержит обороноспособность Украины.

Глава НБУ, ссылаясь на мониторинг финансового состояния и результаты оценки устойчивости банков, считает, что финучреждения вполне способны производить дополнительные выплаты в текущих условиях. По мнению регулятора, повышение налоговой ставки возымеет ограниченное влияние на кредитные и депозитные ставки с учетом достаточной маржи банков.

Как сообщалось, Нацбанк считает дополнительное налогообложение банков оправданным временным шагом с учетом войны, видя для этого финансовые и юридические основания, однако предлагает повысить ставку налога на прибыль банков вместо предлагаемого депутатами налогообложения чистого процентного дохода.

По словам Пышного, именно эту версию НБУ будет обсуждать в ближайшее время с парламентским комитетом по финансам, налоговой и таможенной политике.

Он также сообщил, что участники рынка, с которыми коммуницировал центробанк, с пониманием отнеслись к такой позиции.

чистая прибыль 64 действующих украинских банков за 7 месяцев этого года составила 83,2 млрд грн, налог на прибыль — 14,4 млрд грн, в том числе Согласно данным НБУ,налог на прибыль — 14,4 млрд грн, в том числе ПриватБанка — 34,4 млрд грн и 7,9 млрд грн, а четырех других госбанков — 18,8 млрд грн и 0,1 млрд грн.

Депутаты в конце августа внесли в Раду законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.

За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года 75%.

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