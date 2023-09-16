В НБУ рассказали, сколько средств перечислили в Украину с начала года (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ рассказали, сколько средств перечислили в Украину с начала года (инфографика)

Финтех и Карты
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В НБУ рассказали, сколько средств перечислили в Украину с начала года (инфографика)
В НБУ рассказали, сколько средств перечислили в Украину с начала года (инфографика)
В первом полугодии 2023 года украинцы активно переводили деньги в пределах Украины и получали их из-за рубежа.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Объем внутригосударственных переводов, проведенных через системы перевода средств, составил 300,6 млрд грн (или $8 221 млн) за январь-июнь 2023 года.
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Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 770 грн.
Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система перевода средств NovaPay (35% всех внутригосударственных переводов).
В Украину за январь-июнь 2023 года было переведено $1 306,0 млрд.
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Через системы перевода средств больше всего средств в Украину поступило из Италии (20,85%), США (17,74%), Израиля (15,59%), Германии (8,61%) и Ирландии (5,2%).
Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $228.
Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие системы перевода средств:
  • Western Union — 48,63% всех переводов;
  • MoneyGram — 21,6% всех переводов;
  • PrivatMoney — 13,46% всех переводов.
Итого за январь-июнь 2023 года, по предварительным данным, в Украину со всего мира перечислено $5 712 млн, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Открытие счета и денежные переводы за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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