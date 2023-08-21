«Укрпочта» начала отправлять пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод — Finance.ua
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«Укрпочта» начала отправлять пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод

Личные финансы
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«Укрпочта» начала отправлять пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод
«Укрпочта» начала отправлять пенсии украинцам в Польшу: как оформить перевод
Теперь у украинцев, которые в результате российской агрессии нашли убежище за пределами Украины и ранее получали пенсии и социальные выплаты в Укрпочте, есть возможность забирать средства по месту временного пребывания. Они будут отправлены международным почтовым переводом.
Об этом сообщает Укрпочта.
Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.

Как получить средства за рубежом:

1. Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Есть два возможных варианта:
  • онлайн, указать все необходимые данные;
  • заполнить в бумажном виде, предварительно загрузив по ссылке, вложить в конверт с примечанием «пенсия переводом» и отправить по адресу: АО «Укрпочта», ул. Крещатик, 22, г. Киев, 1 001, Украина (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 1 001, Украина).
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2. Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.
«Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление», — отмечают в Укрпочте.
Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в Польше — в злотых).

Справка Finance.ua:

  • временно находящиеся в Польше украинцы могут перевести свои пенсионные выплаты туда. Сделать это могут как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, кто достиг пенсионного возраста за рубежом. Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS);
  • если вы украинец и работаете в Польше, вы можете получать польскую пенсию.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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