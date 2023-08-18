Стаж работы за границей: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стаж работы за границей: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты

76
С началом полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу и начали там работать. К тому же многие наши соотечественники часто ездили на заработки. Поэтому возникает логичный вопрос: а стаж работы за границей зачисляется в украинскую пенсию?
Ответ на этот вопрос дали в издании «На пенсии».
В 2001 году Украина подписала специальный документ, удостоверяющий, что документы, которые на территории одной стороны были выданы и заверены гербовой печатью в установленном порядке соответствующими государственными органами, будут действительны на территории другой стороны без легализации.
Однако эти действия распространяются только на территории Литвы. Таким образом, ваша трудовая книжка будет действительной и для Украины, и для Литвы.
В редких случаях ПФУ может просить собрать необходимые документы дополнительно. В таком случае попытайтесь написать официальное заявление с просьбой помочь получить этот документ. Если в местном управлении не идут навстречу, то пишите письмо в областное управление или Пенсионный фонд Украины.
Место для вашей рекламы
Вы также можете добавить копию вашей трудовой книжки. Возможно, в государственных органах решат, что ваш стаж можно засчитать и без соответствующего запроса, а по имеющимся документам.
Ведь нужно убедиться, что вам вообще правомерно отказано в зачислении в стаж указанного периода.

Как перевести пенсию за границу

Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.
ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.
Для перевода пенсии требуются следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины
  • справка о присвоении номера PESEL
  • номер учетной карты налогоплательщика
  • пенсионное удостоверение
  • справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты
Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.
Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.

Минимальная зарплата и пенсия в 2023 году: что с ними будет

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.