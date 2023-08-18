Стаж работы за границей: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты — Finance.ua

Стаж работы за границей: в каких странах засчитывается и как перевести выплаты Сегодня 13:00

С началом полномасштабной войны многие украинцы уехали за границу и начали там работать. К тому же многие наши соотечественники часто ездили на заработки. Поэтому возникает логичный вопрос: а стаж работы за границей зачисляется в украинскую пенсию?

Ответ на этот вопрос дали в издании «На пенсии».

В 2001 году Украина подписала специальный документ, удостоверяющий, что документы, которые на территории одной стороны были выданы и заверены гербовой печатью в установленном порядке соответствующими государственными органами, будут действительны на территории другой стороны без легализации.

Однако эти действия распространяются только на территории Литвы. Таким образом, ваша трудовая книжка будет действительной и для Украины, и для Литвы.

В редких случаях ПФУ может просить собрать необходимые документы дополнительно. В таком случае попытайтесь написать официальное заявление с просьбой помочь получить этот документ. Если в местном управлении не идут навстречу, то пишите письмо в областное управление или Пенсионный фонд Украины.

Вы также можете добавить копию вашей трудовой книжки. Возможно, в государственных органах решат, что ваш стаж можно засчитать и без соответствующего запроса, а по имеющимся документам.

Ведь нужно убедиться, что вам вообще правомерно отказано в зачислении в стаж указанного периода.

Как перевести пенсию за границу

Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.

ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.

Для перевода пенсии требуются следующие документы:

паспорт гражданина Украины

справка о присвоении номера PESEL

номер учетной карты налогоплательщика

пенсионное удостоверение

справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты

Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.

Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.

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