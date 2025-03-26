НБУ отозвал лицензию у украинского банка — Finance.ua

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НБУ отозвал лицензию у украинского банка

Фондовый рынок
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НБУ отозвал лицензию у украинского банка
НБУ отозвал лицензию у украинского банка
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у Акционерного общества «Банк «Портал» и исключил сведения из Государственного реестра банков.
Соответствующее решение № 102-рш Правление Национального банка Украины приняло 25 марта 2025 года, сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что 16 сентября 2024 года единственный акционер АО Банк «Портал» принял решение о прекращении осуществления этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 20 февраля 2025 года АО «Банк «Портал» завершил осуществление банковской деятельности.
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АО «Банк «Портал» — десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.
Ранее Национальный банк в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у ПАО «Вернум Банк», ПАО «БМ Банк», ПАО «ДиВи Банк», ПАО «КБ «Финансовый партнер», ПАО «Апекс-Банк», ПАО «Промышленно-финансовый банк», ПАО «Кредит Оптима Банк», ПАО «Розрахунковий центр» и АО «Альпари Банк».
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Процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».
Для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица банк согласовывает с Национальным банком план прекращения и полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.
По материалам:
Finance.ua
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