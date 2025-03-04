Нацбанк отозвал лицензию у финучреждения из-за связей с рф — Finance.ua

Нацбанк отозвал лицензию у финучреждения из-за связей с рф
Национальный банк Украины отозвал лицензию у финансовой компании ООО «ФК «Финуниверсал» из-за ее связей с российской федерацией.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Согласно информации, НБУ принял решение об отзыве лицензии из-за того, что деловая репутация компании была признана небезупречной. Ранее, 16 декабря 2024 года, Национальный банк определил, что репутация ООО «ФК «Финуниверсал» и ее владельцев — ООО «Укрдонинвест» и Виталия Кропачева — небезупречная. В частности, НБУ получил подтверждение от специальных государственных органов, что Кропачев имеет гражданство рф.
Компания же предоставила НБУ недостоверную информацию, заявив, что Кропачев не является гражданином россии и не имеет налогового резидентства этой страны.
Соответствующее решение было принято Комитетом по надзору и регулированию небанковских финансовых услуг 3 марта 2025 года.
Напомним, ранее Национальный банк в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Поделиться новостью