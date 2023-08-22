НБУ отозвал лицензию у крупнейшего обменника Украины — Finance.ua

НБУ отозвал лицензию у крупнейшего обменника Украины
Национальный банк аннулировал лицензию одесского ООО «Финод», занимающегося обменом валют. Компания имеет более 400 обменников в 16 областях Украины.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, за первые шесть месяцев 2023 выручка ООО «Финод» составила 2 млрд 115,25 млн грн, что подняло компанию на первое место в рейтинге финансовых компаний по такому показателю. Чистая прибыль обменника достигла 61,96 млн грн.
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Ранее НБУ применял меры влияния к ООО «Финод», а именно обязал принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения. За определенный срок компании не удалось это сделать. Поэтому у нее забрали лицензию.
Известно также, что «Финод» имел лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств, которые также аннулированы.
НБУ также аннулировал лицензию ООО «ФК «Риальто» в связи с признанием деловой репутации владельца существенного участия и руководителя «небезупречной».
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