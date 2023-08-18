НБУ обновил порядок обмена валют — Finance.ua

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НБУ обновил порядок обмена валют

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НБУ обновил порядок обмена валют
НБУ обновил порядок обмена валют
Национальный банк с 19 августа 2023 г. вносит изменения в порядок совершения отдельных операций в иностранной валюте.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты в доступном для обзора клиентами месте:
  1. Информация о юридическом лице — банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона «горячей линии» (при наличии), адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу (при наличии) для подачи обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;
  2. Контактная информация Национального банка с указанием местопребывания, номера телефона универсальной «горячей линии», адреса электронной почты, ссылки на страницу официального интернет-представительства для подачи обращений клиентов банка, небанковского учреждения в Национальный банк.

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Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или информирования о нарушениях во время совершения валютно-обменных операций.
Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена ​​возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих;
  • совместные усилия НБУ и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Теперь задача — доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна;
  • Нацбанк с 12 августа смягчил ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан.

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По материалам:
Finance.ua
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