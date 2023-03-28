НБУ оштрафовал «Сенс банк» за нарушение требований этичного поведения — Finance.ua
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НБУ оштрафовал «Сенс банк» за нарушение требований этичного поведения

Фондовый рынок
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НБУ оштрафовал «Сенс банк» за нарушение требований этичного поведения
НБУ оштрафовал «Сенс банк» за нарушение требований этичного поведения
Национальный банк оштрафовал АО «Сенс Банк» за нарушение требований законодательства относительно взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Национальный банк выявил факты нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны АО „Сенс Банк“ (ЕГРПОУ 23494714)», — говорится в сообщении.
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Речь идет о нарушении требований по этичному поведению, установленных Законом Украины «О потребительском кредитовании» по отношению к потребителям.
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В связи с этим Национальный банк применил к АО «Сенс Банк» меры воздействия в виде штрафов за нарушение требований по этичному поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн по каждому нарушению.
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Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем принял 27 марта 2023 года.

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По материалам:
Finance.ua
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