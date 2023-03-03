НБУ определил порядок предоставления банками информации о показателе "ΣВалВирˮ — Finance.ua

НБУ определил порядок предоставления банками информации о показателе "ΣВалВирˮ Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Национальный банк Украины определил порядок предоставления банками информации о показателе "ΣВалВирˮ — данные о сумме экспортных операций резидента — субъекта внешнеэкономической деятельности по заявлениям субъектов внешнеэкономической деятельности.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Национальный банк Украины будет собирать такую информацию в связи со вступлением в силу 05 февраля 2023 года Законом Украины от 12 января 2023 года № 2881-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно применения режима экспортного обеспечения на период действия военного, чрезвычайного положения.

Информацию об этом показателе банки начнут предоставлять после введения Кабинетом Министров Украины режима экспортного обеспечения в соответствии со статьей 191 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности».

Информация будет предоставляться банками в файле 37X, который формируется с учетом требований, размещенных на странице официального Интернет-представительства Национального банка Украины в разделе Статистика/Организация статистической отчетности/Реестр показателей статистической отчетности по ссылке

Указанный порядок предусмотрен постановлением Правления Национального банка Украины от 01 марта 2023 № 11 «О предоставлении банками информации относительно показателя «ΣВалВир».

Документ вступает в силу 04 марта 2023 года.

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