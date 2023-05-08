НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе — Finance.ua

НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе Сегодня 10:05 — Казна и Политика

НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе

Потенциальное развертывание банковского кризиса в ведущих странах в случае выхода из-под контроля государственных регуляторов может существенно замедлить мировую экономическую активность, затормозить международную торговлю, ухудшить доступ к рынку капиталов.

Об этом говорится в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (апрель 2023 года).

Как отмечается в отчете, в случае кризиса будет отток капитала из рисковых активов, в том числе и из стран EM (emerging markets).

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Однако при текущих условиях для украинской экономики прямое влияние будет ограничено, поскольку Украина не выходит на международные рынки капитала, считают в НБУ.

«Этот риск проявится, прежде всего, из-за сокращения валютных доходов от экспорта вследствие снижения спроса и цен на сырьевые товары. Частично это будет компенсироваться дальнейшим удешевлением энергоносителей», — говорится в обзоре.

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НБУ оценивает возможность развертывания банковского кризиса в ведущих странах как среднюю (15-25%).

Таблица: НБУ

Напомним, опасения банковского кризиса на Западе возникли после краха банка Silicon Valley в марте 2023 года. После этого обанкротились еще два банка в США. Кроме того, власти Швейцарии были вынуждены спасать второй по размеру банк страны Credit Suisse.

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