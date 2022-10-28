НБУ оценил долю евро и доллара в расчетах Украины — Finance.ua

НБУ оценил долю евро и доллара в расчетах Украины Сегодня 15:00

Роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

Об этом сообщается в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (октябрь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, несмотря на значительную часть стран Европы во внешнеторговых операциях главенствующую роль до 2016 года играл доллар США, однако с активизацией евроинтеграции Украины структура расчетов ожидаемо претерпела определенные изменения.

В течение 2015-2021 годов доля евро в расчетах за экспорт выросла с 13% до более чем 26%. Больший рост этой доли сдерживался доминированием сырьевых товаров в украинском экспорте, расчеты за которые традиционно производятся в долларах США. Из-за более высокого технологического уровня импорта товаров из ЕС доля евро в расчетах за него весомее и росла она гораздо быстрее (с 31% до 49.5%), а по результатам 2021 года впервые превысила долю доллара США.

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«Такую динамику обеспечила переориентация закупок природного газа и отдельной химической продукции с российского на европейский рынок, а также наращивание импорта широкой номенклатуры потребительских и инвестиционных товаров на фоне значительной потребности в обновлении основных фондов и постепенной отмены Украиной ввозных пошлин для товаров из ЕС», — отметили в НБУ.

Воздействие войны на структуру торговли

По данным НБУ, блокада транспортных путей из-за полномасштабной войны повлекла за собой значительный всплеск доли евро в валютных расчетах Украины в 2022 году. Блокада украинских морских портов привела к значительному сокращению экспорта товаров и частичной потере традиционных рынков Азии и Африки. Украина была вынуждена налаживать транспортные пути через единственную доступную границу — Европу.

Кроме того, благодаря присоединению к ENTSO-E, Украина временно активизировала поставки электроэнергии на европейский рынок. В результате доля евро в расчетах за экспорт товаров в первом полугодии 2022 года стремительно возросла (на 17,5 п. п. — до 44%).

Кроме того, углубление сотрудничества со странами Европы привело к увеличению доли евро и в операциях по продаже безналичной валюты, а учитывая значительное количество украинских мигрантов в странах Европы в 2022 году, ощутимо увеличился спрос на наличные евро со стороны населения.

В то же время структура расчетов за импорт товаров не претерпела существенных изменений из-за трансформации как товарной, так и географической его структуры.

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