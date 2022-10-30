Что будет с курсом доллара в ближайшие недели — Фурса — Finance.ua
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Что будет с курсом доллара в ближайшие недели — Фурса

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В ближайшее время курс доллара в Украине существенно не изменится. В настоящее время гривна остается достаточно стабильной, и каких-либо предпосылок для ее падения не наблюдается.
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Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса
«Пока идет война, давление на гривну будет оставаться. Но прямо сейчас фундаментальных экономических причин для падения гривны нет», — отметил он.
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По мнению Фурсы, это стало возможным благодаря западным партнерам Украины.
«Гривна укрепляется последние две недели. Сейчас нет предпосылок для ее падения, кроме войны», — добавил экономист.
Фурса предупредил, что весь период войны курс будет достаточно шатким.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться в плавающее курсообразование. Об этом на прессбрифинге рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
  • Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности.
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По материалам:
УНІАН
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