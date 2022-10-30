Что будет с курсом доллара в ближайшие недели — Фурса Сегодня 10:40 — Валюта

В ближайшее время курс доллара в Украине существенно не изменится. В настоящее время гривна остается достаточно стабильной, и каких-либо предпосылок для ее падения не наблюдается.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса

«Пока идет война, давление на гривну будет оставаться. Но прямо сейчас фундаментальных экономических причин для падения гривны нет», — отметил он.

По мнению Фурсы, это стало возможным благодаря западным партнерам Украины.

«Гривна укрепляется последние две недели. Сейчас нет предпосылок для ее падения, кроме войны», — добавил экономист.

Фурса предупредил, что весь период войны курс будет достаточно шатким.

Справка Finance.ua:

Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться в плавающее курсообразование. Об этом на прессбрифинге рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности.

УНІАН По материалам:

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