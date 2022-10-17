Несмотря на массовые атаки, курс держится - прогноз — Finance.ua

Несмотря на массовые атаки, курс держится - прогноз Сегодня 17:00 — Валюта

Из-за массовой ракетной атаки курс доллара в Украине резко достиг 42 гривен. Однако такой пик оказался ограниченным во времени.

Курсовой всплеск был временным

Как рассказывает 24 каналу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банк а, курсовой всплеск, наблюдавшийся в минувший понедельник из-за массированной ракетной атаки по украинским городам, оказался очень ограниченным во времени.

На пике курс доллара на наличном рынке достигал отметки 42 гривны за доллар, но уже к вечеру опустился ближе к отметке 41 гривны. А на протяжении оставшейся недели находился в пределах коридора 40,5 — 41 гривна.

«Главным стабилизационным фактором явилось насыщение рынка наличной валютой. Дефицит долларовых банкнот, спровоцировавший прошлую волну роста курса в наличном сегменте, окончательно преодолен. По крайней мере, по состоянию на первую половину октября. А психологическое влияние ракетных атак оказалось не столь значительным, как того можно было ожидать», — сказала Анна Золотько, Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Прогноз

Атака Киева и других городов утром 17 октября не повлекла значительного давления на курс. Доллар на сером рынке немного подорожал, но пока не может преодолеть отметку в 41 гривну.

Можно предположить, что при более или менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 — 41,6 гривны,— говорит Анна Золотько.

Довольно позитивные новости поступают и по безналичному рынку. На прошлой неделе чистая продажа валюты Национальным банком сократилась до 613 миллионов долларов.

Это всего на 2 миллиона долларов меньше, чем неделей раньше, но даже тот факт, что объем интервенций не растет, выглядит довольно оптимистично.

Телеканал 24 По материалам:

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