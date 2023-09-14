НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта — Finance.ua

НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта Сегодня 16:17 — Казна и Политика

НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта

Национальный банк Украины может обязать на период военного положения передавать в сферу управления Министерства обороны залоговое имущество.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Речь идет о законопроекте № 10 023, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от провластной партии Александр Завитневич, Даниил Гетманцев, Федор Вениславский.

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Документ вносит изменения в закон «О Национальном банке Украины» и предлагает передавать имущество, полученное в счет погашения кредитов, на нужды Министерства обороны.

В частности, по документу, в собственности Нацбанка как кредитора последней инстанции есть имущество, приобретенное в счет погашения задолженности по предоставленным финучреждениям кредитам на поддержку ликвидности. Ст. 71 Закона об НБУ предусматривает право Нацбанка с целью покрытия долга приобретать любые права и активы, однако такое имущество должно быть отчуждено в сжатые сроки.

«Законопроектом предлагается установить правовые основания для возможности передачи Национальным банком во время действия военного положения в Украине в сферу управления Министерства обороны Украины имущества, приобретенного им за счет погашения долга», — отмечают авторы документа.

Это позволит в условиях военного положения создать новые постоянные пункты дислокации Вооруженных сил, а также поспособствует другим способам обеспечения армии, добавили инициаторы законопроекта.

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