НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта — Finance.ua
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НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта

Казна и Политика
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НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта
НБУ обяжут передавать залоговое имущество для нужд ВСУ: детали законопроекта
Национальный банк Украины может обязать на период военного положения передавать в сферу управления Министерства обороны залоговое имущество.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Речь идет о законопроекте № 10 023, который зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от провластной партии Александр Завитневич, Даниил Гетманцев, Федор Вениславский.
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Документ вносит изменения в закон «О Национальном банке Украины» и предлагает передавать имущество, полученное в счет погашения кредитов, на нужды Министерства обороны.
В частности, по документу, в собственности Нацбанка как кредитора последней инстанции есть имущество, приобретенное в счет погашения задолженности по предоставленным финучреждениям кредитам на поддержку ликвидности. Ст. 71 Закона об НБУ предусматривает право Нацбанка с целью покрытия долга приобретать любые права и активы, однако такое имущество должно быть отчуждено в сжатые сроки.
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«Законопроектом предлагается установить правовые основания для возможности передачи Национальным банком во время действия военного положения в Украине в сферу управления Министерства обороны Украины имущества, приобретенного им за счет погашения долга», — отмечают авторы документа.
Это позволит в условиях военного положения создать новые постоянные пункты дислокации Вооруженных сил, а также поспособствует другим способам обеспечения армии, добавили инициаторы законопроекта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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