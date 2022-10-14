НБУ обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег FATF — Finance.ua
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НБУ обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег FATF

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Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с призывом на следующем Пленарном заседании FATF 18-21 октября 2022 рассмотреть вопрос и принять решение об:
  • исключении российской федерации из числа стран-членов FATF;
  • обращении в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство рф и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах;
  • включении рф в «черный список FATF» (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).
Об этом говорится в обращении к FATF за подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия россии прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.
рф продолжает осуществлять беспрецедентную по своей жестокости преступную военную агрессию против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
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Преступления рф — уничтожение критической инфраструктуры, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, учебных и медицинских учреждений, памятников культуры, террор гражданского населения, принудительная депортация и многочисленные пытки гражданских лиц и военнослужащих — уже привели к тысячам человеческих жертв. россия продолжает геноцид украинцев, ядерным шантажом держит в заложниках весь мир, создала угрозу голода в странах Африки и Азии из-за блокирования и разрушения инфраструктуры украинских портов, минирования и умышленных обстрелов украинских сельскохозяйственных земель и уничтожения урожая.
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Цивилизованный мир не может оставаться в стороне от этой ужасной ситуации и должен сделать все возможное для привлечения государства-террориста к ответственности.
Финансирование военно-промышленного комплекса рф, материального обеспечения военнослужащих и наемников частных военных компаний обеспечивается не только за счет бюджетных средств, но и благодаря банковским учреждениям россии, в том числе крупнейшим российским банкам, большинство из которых находятся в государственной собственности, а потому их деятельность напрямую управляется руководством рф.
Финансовая система россии функционирует в условиях постоянного влияния коррупции, организованной преступности, использования преступных схем в целях отмывания преступных доходов, в том числе с привлечением банков других государств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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