НБУ обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег FATF — Finance.ua

НБУ обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег FATF Сегодня 13:00

Национальный банк Украины обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с призывом на следующем Пленарном заседании FATF 18-21 октября 2022 рассмотреть вопрос и принять решение об:

исключении российской федерации из числа стран-членов FATF;

обращении в региональные органы по типу FATF с требованием прекратить членство рф и лишить ее статуса наблюдателя в этих органах;

включении рф в «черный список FATF» (список юрисдикций с высоким уровнем риска, на которые распространяется призыв к действию).

Об этом говорится в обращении к FATF за подписью главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Как отмечается в обращении, эти решения должны быть приняты в ответ на нарушение россией основополагающих принципов международного права, в результате которых возникли существенные угрозы безопасности и целостности финансовой системы мира. Действия россии прямо свидетельствуют о нарушении запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения.

рф продолжает осуществлять беспрецедентную по своей жестокости преступную военную агрессию против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Преступления рф — уничтожение критической инфраструктуры, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов, учебных и медицинских учреждений, памятников культуры, террор гражданского населения, принудительная депортация и многочисленные пытки гражданских лиц и военнослужащих — уже привели к тысячам человеческих жертв. россия продолжает геноцид украинцев, ядерным шантажом держит в заложниках весь мир, создала угрозу голода в странах Африки и Азии из-за блокирования и разрушения инфраструктуры украинских портов, минирования и умышленных обстрелов украинских сельскохозяйственных земель и уничтожения урожая.

Читайте также В НБУ назвали основные причины ускорения инфляции

Цивилизованный мир не может оставаться в стороне от этой ужасной ситуации и должен сделать все возможное для привлечения государства-террориста к ответственности.

Финансирование военно-промышленного комплекса рф, материального обеспечения военнослужащих и наемников частных военных компаний обеспечивается не только за счет бюджетных средств, но и благодаря банковским учреждениям россии, в том числе крупнейшим российским банкам, большинство из которых находятся в государственной собственности, а потому их деятельность напрямую управляется руководством рф.

Финансовая система россии функционирует в условиях постоянного влияния коррупции, организованной преступности, использования преступных схем в целях отмывания преступных доходов, в том числе с привлечением банков других государств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.