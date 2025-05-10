Конкурент Renault Taliant: Fiat представит новый доступный седан (фото) — Finance.ua

Конкурент Renault Taliant: Fiat представит новый доступный седан (фото) 10.05.2025, 02:05 — Технологии&Авто

Конкурент Renault Taliant: Fiat представит новый доступный седан (фото), Фото: Fiat

Представлен новый Fiat Cronos 2025. Бюджетный седан В-класса с большим багажником является конкурентом нового Renault Taliant.

Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Fiat.

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4,3-метровый седан Fiat Cronos является побратимом уже обновившегося в прошлом году хэтчбека Argo. Его выпускают с 2018 года, и он уже во второй раз проходит модернизацию.

Его презентовали в Аргентине, ведь именно там производят модель. Она стоит от 23 до 28,8 млн песо ($20 000 — 25 000).

Фото: Fiat

Новый Fiat Cronos 2025 узнается по измененной передней части. Седан получил новые фары, радиаторную решетку и передний бампер, а сзади освежили фонари.

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В салоне улучшили отделку и установили новую мультимедийную систему с более современным 7-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay.

Седан имеет большой 520-литровый багажник. Все Fiat Cronos 2025 оснащены кондиционером и 4 подушками безопасности, а топовая версия имеет климат-контроль, камеру и парктроник.

Фото: Fiat

Новый Fiat Cronos оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л. В качестве топлива можно использовать и этанол. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

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Фокус По материалам:

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