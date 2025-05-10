ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто — Finance.ua

ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто
Автомобилистам, которые ценят мощные модели с ярким дизайном, стоит присмотреться к спортивным машинам.
О лучших подержанных спортивных автомобилях рассказывают эксперты Motor1.
Некоторым из машин в списке от специалистов исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже невзирая на экзотический сегмент.
Внешность, скорость и чувство эксклюзивности — основные качества этих машин с пробегом. Эти автомобили легко порадуют любого водителя.
Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.
Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:
- Alfa Romeo 4C;
- Aston Martin DB9;
- Aston Martin Vantage;
- Audi R8;
- BMW i8;
- Jaguar F-Type;
- Jaguar XKR;
- Lexus LC500;
- Mercedes-AMG GT;
- Polestar 1.
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