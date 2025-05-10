ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто — Finance.ua

ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто

Автомобилистам, которые ценят мощные модели с ярким дизайном, стоит присмотреться к спортивным машинам.

О лучших подержанных спортивных автомобилях рассказывают эксперты Motor1.

Некоторым из машин в списке от специалистов исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже невзирая на экзотический сегмент.

Внешность, скорость и чувство эксклюзивности — основные качества этих машин с пробегом. Эти автомобили легко порадуют любого водителя.

Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.

Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:

Alfa Romeo 4C;

Aston Martin DB9;

Aston Martin Vantage;

Audi R8;

BMW i8;

Jaguar F-Type;

Jaguar XKR;

Lexus LC500;

Mercedes-AMG GT;

Polestar 1.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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Обозреватель По материалам:

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