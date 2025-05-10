ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто — Finance.ua
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ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто

Технологии&Авто
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ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто
ТОП-10 недорогих подержанных спортивных авто
Автомобилистам, которые ценят мощные модели с ярким дизайном, стоит присмотреться к спортивным машинам.
О лучших подержанных спортивных автомобилях рассказывают эксперты Motor1.
Некоторым из машин в списке от специалистов исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже невзирая на экзотический сегмент.
Внешность, скорость и чувство эксклюзивности — основные качества этих машин с пробегом. Эти автомобили легко порадуют любого водителя.
Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.
Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:
  • Alfa Romeo 4C;
  • Aston Martin DB9;
  • Aston Martin Vantage;
  • Audi R8;
  • BMW i8;
  • Jaguar F-Type;
  • Jaguar XKR;
  • Lexus LC500;
  • Mercedes-AMG GT;
  • Polestar 1.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
Обозреватель
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