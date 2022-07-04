НБУ обновил требования к деятельности страховых посредников: что изменилось — Finance.ua

НБУ обновил требования к деятельности страховых посредников: что изменилось Сегодня 17:32 — Страхование

Национальный банк ввел обновленные требования по регистрации и деятельности страховых посредников, чтобы приблизить отечественный рынок страхования к лучшим европейским стандартам.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Что изменил регулятор:

определил перечень посреднических услуг по страхованию и перестрахованию, нормировав виды услуг (работ) страховых и перестраховых брокеров;

установил требования к профессиональной пригодности руководителей брокеров-резидентов и либерализовал подходы к обучению и повышению квалификации таких лиц. В частности, прохождение обучения по установленной программе теперь не ограничивается узким кругом субъектов образовательных услуг;



определил порядок регистрации брокеров-резидентов и прекращения ведения посреднической деятельности в сфере страхования (перестрахования) и унифицировал процедуры и формы предоставления документов для таких лиц;



определил, что правила составления и подачи отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в НБУ не распространяются на страховых и перестраховых брокеров;



определил порядок и требования ведения посреднической деятельности по заключению договоров страхования (перестрахования) со страховщиками-нерезидентами.



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В то же время требования по посреднической деятельности брокерами-нерезидентами по заявительному принципу остались неизменными.

Обновленные требования по деятельности страховых посредников предусмотрены постановлением Правления Национального банка от 30 июня 2022 г. № 135 «Об утверждении Положения о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условиях ведения посреднической деятельности в сфере страхования и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Постановление вступает в силу 5 июля 2022 года.

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