НБУ обновил Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине — Finance.ua
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НБУ обновил Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине

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Национальный банк согласно требованиям нового Закона Украины «О платежных услугах» внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Инструкция уточняет порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валюте и оформление кассовых документов по платежным операциям.
В частности, определена суть платежной операции как кассовой операции, которая предусматривает любое внесение или снятие наличных на основании платежной инструкции, также изменены названия и реквизиты отдельных кассовых документов.
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Поставщик платежных услуг обязан предоставлять пользователю до заключения договора о предоставлении платежных услуг на бесплатной основе следующую информацию:
  • о порядке и условиях проведения платежной операции или доступе к такой информации перед инициированием плательщиком платежной операции с использованием эмитированных платежных инструментов;
  • о поставщике платежных услуг, платежной операции;
  • о комиссионных вознаграждениях;
  • о способе коммуникации и мерах безопасности;
  • о сроке действия договора о предоставлении платежных услуг, порядке внесения изменений в этот договор и условиях его прекращения;
  • о механизме защиты прав потребителей и порядке урегулирования спорных вопросов, возникающих при предоставлении платежных услуг.
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Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 21 июня 2022 года № 128 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».

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По материалам:
Finance.ua
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