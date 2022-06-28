НБУ обновил Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине — Finance.ua

НБУ обновил Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине Сегодня 12:02 — Валюта

Национальный банк согласно требованиям нового Закона Украины «О платежных услугах» внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Инструкция уточняет порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валюте и оформление кассовых документов по платежным операциям.

В частности, определена суть платежной операции как кассовой операции, которая предусматривает любое внесение или снятие наличных на основании платежной инструкции, также изменены названия и реквизиты отдельных кассовых документов.

Поставщик платежных услуг обязан предоставлять пользователю до заключения договора о предоставлении платежных услуг на бесплатной основе следующую информацию:

о порядке и условиях проведения платежной операции или доступе к такой информации перед инициированием плательщиком платежной операции с использованием эмитированных платежных инструментов;

о поставщике платежных услуг, платежной операции;

о комиссионных вознаграждениях;

о способе коммуникации и мерах безопасности;

о сроке действия договора о предоставлении платежных услуг, порядке внесения изменений в этот договор и условиях его прекращения;

о механизме защиты прав потребителей и порядке урегулирования спорных вопросов, возникающих при предоставлении платежных услуг.

Читайте также Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 21 июня 2022 года № 128 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.