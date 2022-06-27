Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн — Finance.ua

Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн

Объем вложений в депозитные сертификаты НБУ на 24 июня достиг 199,976 млрд грн.

Об этом говорится в данных НБУ.

По этим депсертификатам овернайт НБУ платит банкам 23% годовых.

Это рекордный объем с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Больше средств банки в 2022 году хранили в этом инструменте НБУ только на новогодние праздники — с 4 по 10 января. Нынешний максимум был зафиксирован 6 января, когда в сертификатах находилось 215,6 млрд грн.

В период с 3 июня, когда НБУ поднял ставку по сертификатам с 9% до 23%, по 23 июня в сертификатах овернайт ежедневно находилось в среднем по 159,5 млрд грн.

При этом на 23 июня в них было вложено 159,7 млрд грн.

Увеличение ликвидности банков можно объяснить традиционным ростом бюджетных расходов в конце месяца, когда средства массово «мигрируют» с Единого казначейского счета на банковские счета.

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Фінансовий клуб По материалам:

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