Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн — Finance.ua
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Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн

Фондовый рынок
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Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн
Банки вложили в депсертификаты НБУ рекордные 200 млрд грн
Объем вложений в депозитные сертификаты НБУ на 24 июня достиг 199,976 млрд грн.
Об этом говорится в данных НБУ.
По этим депсертификатам овернайт НБУ платит банкам 23% годовых.
Это рекордный объем с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Больше средств банки в 2022 году хранили в этом инструменте НБУ только на новогодние праздники — с 4 по 10 января. Нынешний максимум был зафиксирован 6 января, когда в сертификатах находилось 215,6 млрд грн.
В период с 3 июня, когда НБУ поднял ставку по сертификатам с 9% до 23%, по 23 июня в сертификатах овернайт ежедневно находилось в среднем по 159,5 млрд грн.
При этом на 23 июня в них было вложено 159,7 млрд грн.
Увеличение ликвидности банков можно объяснить традиционным ростом бюджетных расходов в конце месяца, когда средства массово «мигрируют» с Единого казначейского счета на банковские счета.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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