НБУ назвал наиболее распространенную банкноту в Украине — Finance.ua

НБУ назвал наиболее распространенную банкноту в Украине Сегодня 10:08 — Личные финансы

НБУ назвал наиболее распространенную банкноту в Украине

По состоянию на 1 апреля в Украине больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен. Меньше всего — 50 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

«В наличном обороте Украины по состоянию на 1 апреля 2024 года находилось 780,3 млрд грн. Это всего на 16 млрд грн, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн)», — сказано в сообщении.

С чем связан рост наличных денег в обращении

«Такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами. Традиционно в I квартале года наряду с умеренным ростом происходит изъятие наличности из обращения, которая была выпущена в прошлые периоды», — отметили в Нацбанке.

Общая статистика

В наличном обороте находятся 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн, а также 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн.

Инфографика: НБУ

На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось:

66 банкнот (на 1 января 2024 года — 66);

179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 — 177).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно).

Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества обращения соответственно).

График: НБУ

«Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за I квартал 2024 года приходился на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом этого года», — подытожили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

в прошлом году уровень подделки банкнот гривны оставался низким, на уровне 2,1 штуки на 1 миллион подлинных банкнот. В 2022 году количество поддельных банкнот составило 2,2 штуки на миллион подлинных;

в 2023 году уровень фальсификации купюр иностранной валюты также был низкий. За прошлый год в Украине изъяли из обращения не более семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году — около шестисот);



появление новых банкнот гривны, которые люди получают, снимая наличные деньги, не имеет отношения к «печати средств» для поддержки бюджета.

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