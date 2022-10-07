НБУ начал ликвидацию банка «Сич» — Finance.ua

НБУ начал ликвидацию банка «Сич» Сегодня 11:13 — Казна и Политика

НБУ начал ликвидацию банка «Сич»

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Сич».

Национальный банк 6 октября принял решение № 495-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября.

Это решение он принял, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В чем заключалось предложение ФГВФЛ, в НБУ не сообщили. Но известно, что 28 сентября Фонд повторно продлил сроки открытого конкурса по поиску инвесторов для АО Банк Сич до 30 сентября включительно.

При этом срок принятия решения о результатах конкурса не изменялся, и Фонд должен был определить победителя до 3 октября включительно. Но никаких сообщений от Фонда о победителе конкурса с тех пор не было.

ФГВФЛ с 15 августа искал потенциальных инвесторов для банка. Киевский городской голова Виталий Кличко поручал предусмотреть в бюджете Киева почти 1 млрд грн на покупку и капитализацию неплатежеспособного банка «Сич».

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НБУ в августе отнес банк «Сич» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

Фінансовий клуб По материалам:

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