НБУ начал ликвидацию банка «Сич» — Finance.ua

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НБУ начал ликвидацию банка «Сич»

Казна и Политика
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НБУ начал ликвидацию банка «Сич»
НБУ начал ликвидацию банка «Сич»
Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Сич».
Национальный банк 6 октября принял решение № 495-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» с 10 октября.
Это решение он принял, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В чем заключалось предложение ФГВФЛ, в НБУ не сообщили. Но известно, что 28 сентября Фонд повторно продлил сроки открытого конкурса по поиску инвесторов для АО Банк Сич до 30 сентября включительно.
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При этом срок принятия решения о результатах конкурса не изменялся, и Фонд должен был определить победителя до 3 октября включительно. Но никаких сообщений от Фонда о победителе конкурса с тех пор не было.
ФГВФЛ с 15 августа искал потенциальных инвесторов для банка. Киевский городской голова Виталий Кличко поручал предусмотреть в бюджете Киева почти 1 млрд грн на покупку и капитализацию неплатежеспособного банка «Сич».
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НБУ в августе отнес банк «Сич» к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

Банкопад 4.0: быть или не быть?

По материалам:
Фінансовий клуб
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