Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева — Finance.ua
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Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева

Казна и Политика
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Столица планирует создать Муниципальный банк Киева и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод с рынка неплатежеспособного банка АО «Банк Сич».
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева — для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города. Муниципальный банк — это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с Международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом», — отметил Николай Поворозник.
Он подчеркнул, что Муниципальный банк — это оптимизация финансов города и значительная экономия средств громады.

Банкопад 4.0: быть или не быть? 🧐

«На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, продолжающий работать и выполняющий все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить в год меньше, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках», — сказал первый замглавы КГГА.
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Поворозник подчеркнул, что для государства продажа банка КГГА — наиболее оптимальное решение в текущей ситуации, имеющее значительные социальные и экономические преимущества: появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками банка.
Также привлечение государством инвестора — позитивный сигнал об устойчивости и стабильности банковской системы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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