Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева — Finance.ua

Власти столицы планируют создать Муниципальный банк Киева Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Столица планирует создать Муниципальный банк Киева и подаст заявку на участие в открытом конкурсе на вывод с рынка неплатежеспособного банка АО « Банк Сич ».

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

«Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева — для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города. Муниципальный банк — это лучший и надежный инструмент для проектного финансирования и работы с Международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами-партнерами. Для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры города и экономики в целом», — отметил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что Муниципальный банк — это оптимизация финансов города и значительная экономия средств громады.

«На рынке возникла уникальная ситуация, когда банк, продолжающий работать и выполняющий все свои обязательства, можно приобрести за меньшие средства и не ждать полтора-два года, необходимых для создания нового банка. Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить в год меньше, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках», — сказал первый замглавы КГГА.

Поворозник подчеркнул, что для государства продажа банка КГГА — наиболее оптимальное решение в текущей ситуации, имеющее значительные социальные и экономические преимущества: появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками банка.

Также привлечение государством инвестора — позитивный сигнал об устойчивости и стабильности банковской системы Украины.

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