НБУ ликвидирует Банк Форвард — Finance.ua

НБУ ликвидирует Банк Форвард Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

НБУ ликвидирует Банк Форвард

Национальный банк, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Форварда с 8 марта 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины „О Национальном банке Украины“, статьи 77 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, статьи 44 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принявших решение от 07 марта 2023 года № 90-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО „Банк Форвард“ с 8 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

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Напомним, 7 февраля 2023 г. Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных в связи с неприведением своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовым актам Национального банка, после отнесения его к категории проблемных.

Справка Finance.ua:

1 марта 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате средств вкладчикам АО «Банк Форвард».

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