НБУ ликвидирует Банк Форвард — Finance.ua

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НБУ ликвидирует Банк Форвард

Фондовый рынок
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НБУ ликвидирует Банк Форвард
НБУ ликвидирует Банк Форвард
Национальный банк, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Форварда с 8 марта 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины „О Национальном банке Украины“, статьи 77 Закона Украины „О банках и банковской деятельности“, статьи 44 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принявших решение от 07 марта 2023 года № 90-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО „Банк Форвард“ с 8 марта 2023 года», — сказано в сообщении.
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Напомним, 7 февраля 2023 г. Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО «Банк Форвард» к категории неплатежеспособных в связи с неприведением своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовым актам Национального банка, после отнесения его к категории проблемных.

Справка Finance.ua:

  • 1 марта 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате средств вкладчикам АО «Банк Форвард».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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