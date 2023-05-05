НБУ дал прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину (инфографика) — Finance.ua

НБУ дал прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину (инфографика) Сегодня 11:33

Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 15,9 млрд долларов до 12,9 млрд долларов.

Об этом сообщает в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (апрель 2023 года).

На 2024 год прогноз снижен с 15,0 млрд долларов до 13,9 млрд долларов, на 2025 год с 14,8 млрд долларов до 14,78 млрд долларов.

По данным НБУ, за 2022 год в Украину поступило 12,973 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

Напомним, во время военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм.

ПриватБанке , например, отметили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснил пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны выполнять все украинские банки.

Справка Finance.ua:

если перевод пошел не туда, куда следует, вернуть деньги практически невозможно, если получатель сам добровольно их не вернет;

хорошо, если речь идет о незначительных платежах, но в случае большой суммы невнимательность может стоить дорого. Поэтому всегда перепроверяйте реквизиты, по которым отправляете деньги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.