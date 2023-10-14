Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото)

Технологии&Авто
79
Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото)
Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото)
Продажи автомобилей в мире выросли на 10,3% в 2023 году. С января по август продано почти 57,5 ​​миллионов машин, а лидером рынка является электромобиль. Об этом свидетельствует статистика focus2move.
Практически все крупные автоконцерны продемонстрировали рост. Первое место сохраняет Toyota с почти 7 миллионами проданных автомобилей, а вторым остается Volkswagen Group.

ТОП-10 крупнейших мировых автопроизводителей в 2023 году:

  1. Toyota Motor — 6,94 млн проданных авто (+4,6%).
  2. Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%).
  3. Stellantis — 4,84 млн (+5,7%).
  4. Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%).
  5. Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%).
  6. General Motors — 3,85 млн (+1,3%).
  7. Ford — 2,69 млн (+7%).
  8. Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%).
  9. Suzuki — 2,02 млн (+6,1%).
  10. BMW — 1,73 млн (+12%).
Toyota и Volkswagen лидируют в рейтинге самых популярных автобрендов.

Самые популярные марки авто в 2023 году:

  1. Toyota — 5,99 млн авто (+3%).
  2. Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%).
  3. Ford — 2,59 млн (+7,8%).
  4. Hyundai — 2,51 млн (+5,9%).
  5. Honda — 2,42 млн (-3,7%).
  6. Nissan — 2,07 млн ​​(+3,9%).
  7. Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%).
  8. Kia — 2 млн (+3,7%).
  9. Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%).
  10. BMW — 1,53 млн (+14,8%).
Самый популярный автомобиль в мире — по-прежнему электрокроссовер Tesla Model Y. Он нашел 758 тыс. покупателей (+76,7% к 2022 году) и потеснил многолетнего лидера Toyota Corolla. Большинство моделей в ТОП-10 — кроссоверы и внедорожники.
Читайте также

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

  1. Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%).
  2. Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%).
  3. Ford F-Series — 595 675 (+18,6%).
  4. Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%).
  5. Honda CR-V — 434 792 (+5,7%).
  6. Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%).
  7. Toyota Camry — 407 796 (-6,2%).
  8. Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%).
  9. Toyota Hilux — 381 338 (-4%).
  10. Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.