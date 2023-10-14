Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото) — Finance.ua

Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото) Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото)

Продажи автомобилей в мире выросли на 10,3% в 2023 году. С января по август продано почти 57,5 ​​миллионов машин, а лидером рынка является электромобиль. Об этом свидетельствует статистика focus2move.

Практически все крупные автоконцерны продемонстрировали рост. Первое место сохраняет Toyota с почти 7 миллионами проданных автомобилей, а вторым остается Volkswagen Group.

ТОП-10 крупнейших мировых автопроизводителей в 2023 году:

Toyota Motor — 6,94 млн проданных авто (+4,6%). Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%). Stellantis — 4,84 млн (+5,7%). Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%). Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%). General Motors — 3,85 млн (+1,3%). Ford — 2,69 млн (+7%). Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%). Suzuki — 2,02 млн (+6,1%). BMW — 1,73 млн (+12%).

Toyota и Volkswagen лидируют в рейтинге самых популярных автобрендов.

Самые популярные марки авто в 2023 году:

Toyota — 5,99 млн авто (+3%). Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%). Ford — 2,59 млн (+7,8%). Hyundai — 2,51 млн (+5,9%). Honda — 2,42 млн (-3,7%). Nissan — 2,07 млн ​​(+3,9%). Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%). Kia — 2 млн (+3,7%). Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%). BMW — 1,53 млн (+14,8%).

Самый популярный автомобиль в мире — по-прежнему электрокроссовер Tesla Model Y. Он нашел 758 тыс. покупателей (+76,7% к 2022 году) и потеснил многолетнего лидера Toyota Corolla. Большинство моделей в ТОП-10 — кроссоверы и внедорожники.

Самые популярные авто в мире за 2022 год:

Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%). Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%). Ford F-Series — 595 675 (+18,6%). Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%). Honda CR-V — 434 792 (+5,7%). Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%). Toyota Camry — 407 796 (-6,2%). Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%). Toyota Hilux — 381 338 (-4%). Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).

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Фокус По материалам:

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