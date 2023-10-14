Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото) — Finance.ua

Названы ТОП-10 самых популярных авто в мире за 2023 год (фото)
Продажи автомобилей в мире выросли на 10,3% в 2023 году. С января по август продано почти 57,5 миллионов машин, а лидером рынка является электромобиль. Об этом свидетельствует статистика focus2move.
Практически все крупные автоконцерны продемонстрировали рост. Первое место сохраняет Toyota с почти 7 миллионами проданных автомобилей, а вторым остается Volkswagen Group.
ТОП-10 крупнейших мировых автопроизводителей в 2023 году:
- Toyota Motor — 6,94 млн проданных авто (+4,6%).
- Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%).
- Stellantis — 4,84 млн (+5,7%).
- Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%).
- Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%).
- General Motors — 3,85 млн (+1,3%).
- Ford — 2,69 млн (+7%).
- Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%).
- Suzuki — 2,02 млн (+6,1%).
- BMW — 1,73 млн (+12%).
Toyota и Volkswagen лидируют в рейтинге самых популярных автобрендов.
Самые популярные марки авто в 2023 году:
- Toyota — 5,99 млн авто (+3%).
- Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%).
- Ford — 2,59 млн (+7,8%).
- Hyundai — 2,51 млн (+5,9%).
- Honda — 2,42 млн (-3,7%).
- Nissan — 2,07 млн (+3,9%).
- Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%).
- Kia — 2 млн (+3,7%).
- Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%).
- BMW — 1,53 млн (+14,8%).
Самый популярный автомобиль в мире — по-прежнему электрокроссовер Tesla Model Y. Он нашел 758 тыс. покупателей (+76,7% к 2022 году) и потеснил многолетнего лидера Toyota Corolla. Большинство моделей в ТОП-10 — кроссоверы и внедорожники.
Читайте также
Самые популярные авто в мире за 2022 год:
- Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%).
- Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%).
- Ford F-Series — 595 675 (+18,6%).
- Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%).
- Honda CR-V — 434 792 (+5,7%).
- Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%).
- Toyota Camry — 407 796 (-6,2%).
- Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%).
- Toyota Hilux — 381 338 (-4%).
- Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.
КАСКО дешевле, чем в страховой
Поделиться новостью