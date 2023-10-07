Эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы: топ-10 моделей (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы: топ-10 моделей (инфографика)

Фондовый рынок
58
Портал HotCars назвал 10 автомобилей, которыми больше всего довольны их владельцы.
По словам экспертов, Chevrolet Corvette — один из самых лучших автомобилей с самым высоким индексом удовлетворенности владельцев. Так, выяснилось, что 94% владельцев Chevrolet Corvette купили его снова.
На втором месте расположился Porsche 911. По данным Consumer Reports, 90% владельцев этого немца снова повторили бы покупку.
Замыкает топ-3 Rivian R1T — эту модель снова купили бы 88% владельцев.
Итак, автомобили с высоким уровнем удовлетворенности владельцев в порядке возрастания:
Эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы: топ-10 моделей (инфографика)
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале: Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.