Эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы: топ-10 моделей (инфографика) — Finance.ua

Эксперты назвали автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы: топ-10 моделей (инфографика) Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

Портал HotCars назвал 10 автомобилей, которыми больше всего довольны их владельцы.

По словам экспертов, Chevrolet Corvette — один из самых лучших автомобилей с самым высоким индексом удовлетворенности владельцев. Так, выяснилось, что 94% владельцев Chevrolet Corvette купили его снова.

На втором месте расположился Porsche 911. По данным Consumer Reports, 90% владельцев этого немца снова повторили бы покупку.

Замыкает топ-3 Rivian R1T — эту модель снова купили бы 88% владельцев.

Итак, автомобили с высоким уровнем удовлетворенности владельцев в порядке возрастания:

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MMR По материалам:

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