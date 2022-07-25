Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года — Finance.ua
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Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года

Фондовый рынок
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Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года
Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года
Авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире, ресурс Airline Ratings опубликовал рейтинг 2022 года.
Qatar Airways удостоена награды за лидерство по внедрению инноваций, а также за стремление сохранить критически важные авиамаршруты во время пандемии COVID-19 в течение последних 30 месяцев. Это привело к рекордной прибыли авиакомпании, несмотря на потери из-за многих отмененных рейсов. Qatar Airways также получила награду за лучший бизнес класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока.
Второй в рейтинге лучших стала компания Air New Zealand. Также она получила титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе.
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Лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Европа), Qatar Airways (Ближний Восток/Африка), Korean Air (Азия) и Air New Zealand (Тихоокеанский регион).
Лучшие бюджетные авиакомпании: Southwest (Америка), easyjet (Европа) и Jetstar (Азия/Тихоокеанский регион) и Fly Dubai (Ближний Восток).
В этом году появились новые категории наград. Etihad Airways стала наиболее экологичной авиакомпанией, Korean Air — лучшей грузовой, Vietjet получила награду за лучшие цены.

В целом нынешний рейтинг лучших авиакомпаний выглядит так:

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Etihad Airways
  4. Korean Air
  5. Singapore Airlines
  6. Qantas
  7. Virgin Australia
  8. EVA Air
  9. Turkish Airlines
  10. All Nippon Airways

А среди лоукостеров топ-10:

  1. Allegiant Air
  2. AirAsia
  3. EasyJet
  4. Jetstar
  5. Flair
  6. Fly Dubai
  7. Ryanair
  8. Scoot
  9. Southwest
  10. VietJet Air
Забудьте об очередях на железнодорожных вокзалах и затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если требуется билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
visitukraine.today
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