Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года — Finance.ua

Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года
Авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире, ресурс Airline Ratings опубликовал рейтинг 2022 года.
Qatar Airways удостоена награды за лидерство по внедрению инноваций, а также за стремление сохранить критически важные авиамаршруты во время пандемии COVID-19 в течение последних 30 месяцев. Это привело к рекордной прибыли авиакомпании, несмотря на потери из-за многих отмененных рейсов. Qatar Airways также получила награду за лучший бизнес класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока.
Второй в рейтинге лучших стала компания Air New Zealand. Также она получила титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе.
Лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Европа), Qatar Airways (Ближний Восток/Африка), Korean Air (Азия) и Air New Zealand (Тихоокеанский регион).
Лучшие бюджетные авиакомпании: Southwest (Америка), easyjet (Европа) и Jetstar (Азия/Тихоокеанский регион) и Fly Dubai (Ближний Восток).
В этом году появились новые категории наград. Etihad Airways стала наиболее экологичной авиакомпанией, Korean Air — лучшей грузовой, Vietjet получила награду за лучшие цены.
В целом нынешний рейтинг лучших авиакомпаний выглядит так:
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia
- EVA Air
- Turkish Airlines
- All Nippon Airways
А среди лоукостеров топ-10:
- Allegiant Air
- AirAsia
- EasyJet
- Jetstar
- Flair
- Fly Dubai
- Ryanair
- Scoot
- Southwest
- VietJet Air
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