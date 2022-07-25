Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года — Finance.ua

Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года Сегодня 18:23 — Фондовый рынок

Названы ТОП-10 лучших авиакомпаний 2022 года

Авиакомпания Qatar Airways в очередной раз стала лучшей в мире, ресурс Airline Ratings опубликовал рейтинг 2022 года.

Qatar Airways удостоена награды за лидерство по внедрению инноваций, а также за стремление сохранить критически важные авиамаршруты во время пандемии COVID-19 в течение последних 30 месяцев. Это привело к рекордной прибыли авиакомпании, несмотря на потери из-за многих отмененных рейсов. Qatar Airways также получила награду за лучший бизнес класс и звание лучшей авиакомпании Ближнего Востока.

Второй в рейтинге лучших стала компания Air New Zealand. Также она получила титул лучшей авиакомпании в Тихоокеанском регионе.

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Лучшими в путешествиях на большие расстояния стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Европа), Qatar Airways (Ближний Восток/Африка), Korean Air (Азия) и Air New Zealand (Тихоокеанский регион).

Лучшие бюджетные авиакомпании: Southwest (Америка), easyjet (Европа) и Jetstar (Азия/Тихоокеанский регион) и Fly Dubai (Ближний Восток).

В этом году появились новые категории наград. Etihad Airways стала наиболее экологичной авиакомпанией, Korean Air — лучшей грузовой, Vietjet получила награду за лучшие цены.

В целом нынешний рейтинг лучших авиакомпаний выглядит так:

Qatar Airways Air New Zealand Etihad Airways Korean Air Singapore Airlines Qantas Virgin Australia EVA Air Turkish Airlines All Nippon Airways

А среди лоукостеров топ-10:

Allegiant Air AirAsia EasyJet Jetstar Flair Fly Dubai Ryanair Scoot Southwest VietJet Air

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