Названы самые прибыльные и убыточные банки в I квартале — Finance.ua

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Названы самые прибыльные и убыточные банки в I квартале

Фондовый рынок
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Названы самые прибыльные и убыточные банки в I квартале
Названы самые прибыльные и убыточные банки в I квартале
Самым прибыльным украинским банком в январе-марте 2023 года стал ПриватБанк, заработавший 16,04 млрд грн. Наибольший убыток в этот период получил Мотор-Банк — 25,4 млн грн.
Об этом говорится в отчетности банков за I квартал.
Из 65 банков убытки были только у 5 банков. Суммарно на 39,8 млн грн.
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Потери были у Мотор-Банка (-25,4 млн грн), БТА Банка (-8,06 млн грн), Правэкс Банка (-4,84 млн грн), Украинского банка реконструкции и развития (-0,89 млн грн), Альпари Банка (-0,64 млн грн).
Прибыльные 60 учреждений заработали в январе-марте суммарно 34,096 млрд грн.

В десятку наиболее прибыльных банков вошли:

1. ПриватБанк (16,043 млрд. грн.).
2. Ощадбанк (2,089 млрд грн).
3. Райффайзен Банк (2,061 млрд. грн.).
4. УкрСиббанк (1,747 млрд грн).
5. ПУМБ (1,545 млрд грн).
6. ОТП Банк (1,459 млрд грн).
7. Укргазбанк (1,434 млрд грн).
8. Ситибанк (1,399 млрд грн).
9. Сенс Банк (1,194 млрд грн).
10. Укрэксимбанк (1,135 млрд грн).
Финансовый результат всех государственных банков составил 20,7 млрд грн, банков иностранных банковских групп — 9 млрд грн, банков с частным капиталом — 4,35 млрд грн.
Суммарная прибыль банковской системы — 34,06 млрд грн.
Инфографика: FinClub
Инфографика: FinClub
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 583,5 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 336,8 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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