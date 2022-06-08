Названы самые популярные в мире модели авто — Finance.ua

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Названы самые популярные в мире модели авто

08.06.2022, 02:13Технологии&Авто
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Аналитическое агентство focus2move опубликовало рейтинг популярнейших моделей автомобилей на мировом рынке.
Самым популярным автомобилем в мире по итогам первого квартала текущего года стала японская модель Toyota Corolla. С начала года эту модель купили 275 тысяч раз. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
На втором месте, поднявшись за год сразу на семь строчек, оказался электрический седан Tesla Model 3: общемировой объем его реализации составлял 256 тыс. машин (+130,9%).
Замыкает топ-3 популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4, который был продан в количестве 224 тыс. ед. (-16,2%).
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Четвертое место с показателем 173 тыс. ед. (-27,5%) — у пикапа Ford F-Series.
Также в пятерку попал кроссовер Honda CR-V, который в первом квартале 2022 года купили 169 тыс. клиентов (-18,3%).
Шестая ступень у седана Toyota Camry — 161 тыс. ед. (+5,3%).
Также в топ-10 самых популярных машин мира вошли электрический седан Tesla Model S (159 тыс. шт.), пикап Toyota Hilux (145 тыс. шт.), электрический кроссовер Tesla Model Y (136 тыс. шт.) и пикап Chevrolet Silverado, продажи которых в первом квартале текущего года упали на 7,2%, до 135 тыс. ед.
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По материалам: Ampercar
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