Названы самые популярные в мире модели авто — Finance.ua

Названы самые популярные в мире модели авто

Аналитическое агентство focus2move опубликовало рейтинг популярнейших моделей автомобилей на мировом рынке.

Самым популярным автомобилем в мире по итогам первого квартала текущего года стала японская модель Toyota Corolla. С начала года эту модель купили 275 тысяч раз. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

На втором месте, поднявшись за год сразу на семь строчек, оказался электрический седан Tesla Model 3: общемировой объем его реализации составлял 256 тыс. машин (+130,9%).

Замыкает топ-3 популярный в Украине кроссовер Toyota RAV4, который был продан в количестве 224 тыс. ед. (-16,2%).

Четвертое место с показателем 173 тыс. ед. (-27,5%) — у пикапа Ford F-Series.

Также в пятерку попал кроссовер Honda CR-V, который в первом квартале 2022 года купили 169 тыс. клиентов (-18,3%).

Шестая ступень у седана Toyota Camry — 161 тыс. ед. (+5,3%).

Также в топ-10 самых популярных машин мира вошли электрический седан Tesla Model S (159 тыс. шт.), пикап Toyota Hilux (145 тыс. шт.), электрический кроссовер Tesla Model Y (136 тыс. шт.) и пикап Chevrolet Silverado, продажи которых в первом квартале текущего года упали на 7,2%, до 135 тыс. ед.

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