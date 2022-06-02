Украинцы стали больше покупать новые автомобили: топ-10 марок — Finance.ua

Украинцы стали больше покупать новые автомобили: топ-10 марок

Сегодня 20:03 — Личные финансы

Украинцы стали больше покупать новые автомобили: топ-10 марок

В последний месяц весны 2022 года украинский автопарк пополнили 2,5 тыс. новых легковых автомобилей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Однако это на 70% меньше результата мая прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Топ-5 лидеров:

лидером мая стала марка Toyota. За месяц свою первую регистрацию прошли 411 машин этой японской марки, что на 63% меньше, чем год назад;

второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 73% до 289 шт.;

третью строчку рейтинга заняла Skoda. За месяц 187 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк, это на 70% меньше, чем в прошлом;

на четвертой позиции со 169 регистрациями новых легковых автомобилей марка Volkswagen. Относительно своего результата годичной давности реализация фольксвагенов в Украине упала на 57 процентов;

замыкает пятерку лидеров Hyundai — 161 авто (-61%).

Также в десятку самых популярных марок мая в этом году попали: BMW — 133 шт. (-47%); Nissan — 119 шт. (-71%); KIA — 115 шт. (-82%); Mitsubishi — 109 шт. (-67%); Mercedez-Benz — 98 шт. (-63%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 , в активе которого 136 регистраций.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14,9 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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